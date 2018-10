Gipuzkoa Basket Valdeolmillos: «Necesitábamos la victoria, nos va a dar mucha tranquilidad» El entrenador Valdeolmillos saluda a sus jugadores al inicio del encuentro. / JOSÉ MARÍA LÓPEZ Valdeolmillos felicita a «Dani Pérez porque ha hecho un gran trabajo en la dirección y ha leído perfecto el partido» B.O. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 octubre 2018, 09:04

No escondió Sergio Valdeolmillos lo que le supone al Delteco GBC haber conseguido el primer triunfo de la temporada. Una bocanada de aire para un equipo que se empezaba a ahogar. «Estoy contento por la victoria, era algo que necesitábamos y nos va a dar tranquilidad, aunque no hayamos hecho nada todavía. Gracias a haber ganado la mente de los jugadores va a estar más abierta de cara a lo que nos viene ahora».

En líneas generales comentó que «ha sido un partido sumamente complicado, aunque al final nos hemos ido en el marcador. Se han dado muchas imprecisiones y nos ha costado encontrar fluidez en el juego, pero con las rotaciones del tercer cuarto hemos cogido el ritmo necesario para ganar». Además, quiso «felicitar a todos los jugadores, pero sobretodo a Dani Pérez, que ha hecho un gran trabajo en la dirección del juego y ha leído perfectamente el partido. Y también ha estado muy bien secundado por Gaizka». No le costó nombrar al mejor, pero tampoco llamar la atención a quien no ve al nivel de sus compañeros. «Los jugadores han dado un paso al frente, pero Jorge Gutiérrez tiene que cambiar su mentalidad y también dar ese paso al frente».

Los donostiarras empezaron a decantar la balanza a su favor en el tercer cuarto, pero ni con amplias rentas Valdeolmillos estuvo tranquilo. «Te vienen fantasmas de lo que nos ha pasado otras veces. Los jugadores importantes han sabido defender las situaciones que se han ido dando en el partido y también jugadores de rotación han dado el nivel para poder irnos en el partido. Ha sido una victoria de equipo en la que todos han aportado. El equipo está unido y nos hemos quitado una mochila de encima, podemos respirar».

Y destacó que «en defensa estamos haciendo un buen trabajo, aunque todavía nos cuesta anotar. Podemos estar tranquilos porque sabemos que el equipo puede defender de una forma adecuada. Como tenemos menos talento ofensivo, sabemos que tenemos que defender bien».

«Nos ha faltado energía»

Salva Maldonado, entrenador del Herbalife Gran Canaria, no puso pegas a la derrota de su equipo. «Toca felicitar al GBC porque ha jugado a gran nivel, anticipándose siempre a todas las acciones. La primera parte ha sido muy igualada y no se ha podido coger ritmo, aunque nosotros no hemos podido cogerlo nunca. Por mérito del rival y también por demérito nuestro, siempre hemos ido un paso tarde y hemos hecho un partido malo, sobre todo en la segunda parte, en la que ellos han ido de menos a más y nos han castigado».

Preguntado por el momento en el que se ha roto el choque explicó que «el GBC ha atacado con buenas decisiones contra una defensa débil y sin energía y nosotros hemos fallado en ataque. Cuando ellos han pegado ese arreón, nosotros no hemos tenido fuerzas suficientes como para darle la vuelta».