Gipuzkoa Basket Es necesario tocar la tecla correcta en el Gipuzkoa Basket Valdeolmillos da instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Zaragoza. / ACB PHOTO /ESTHER CASAS Valdeolmillos debe sacar lo máximo de cada jugador para que el GBC comience a ganar | RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 octubre 2018, 08:55

Al no haber triunfos, lo único positivo que hay para llevarse a la boca son los buenos momentos de baloncesto que ha dejado el GBC. No han sido muchos, pero se han visto detalles que ineludiblemente deben ser la rampa de salida hacia el optimismo. Valdeolmillos tiene la ardua tarea de hacer jugar a su equipo. De que sea competitivo, duro, fuerte, que esté concentrado durante cuarenta minutos y que eso le lleve al triunfo.

Por ahora, el Delteco solo tuvo opciones en Zaragoza. Luces y sombras en el aspecto individual de la plantilla. Jugadores como Nevels, Bobrov y Salvó, que lo están haciendo bien. Sekulic y Gutiérrez se ponen a punto. Van Lacke o Dani Pérez tienen que demostrar lo que valen y Corbacho, Barro y Burjanadze cuentan con margen de mejora.

Base Jorge Gutiérrez

La estadística dice que Gutiérrez mejora partido a partido. El de Chihuahua necesita horas de vuelo. Verle botar el balón, cómo lee la defensa y que no se arruga ante ninguna situación le confieren el rango de capitán general cuando pisa la el parqué. El base mexicano ha estado sobre la pista una media de 17 minutos aunque ya ante el Baskonia pasó 23 anotando 10 puntos. La gran duda es cuándo va a estar cerca de su cénit de forma. Es una de las piezas fundamentales en el esquema de Valdeolmillos.

Escolta Garrett Nevels

Catorce puntos de media por encuentro le distinguen al escolta californiano como el máximo anotador del cuadro donostiarra. Hacer además 22 puntos en un campo como el Buesa Arena no es cosa baladí. En su estreno en Illunbe estuvo muy fallón y no fue hasta este domingo cuando se estrenó desde más allá del 6,75. Nevels es debutante en la ACB, pero ya ha demostrado que es el pichichi del GBC. Sexto jugador que más minutos disputa de la Liga: 28 media.

Escolta Fede Van Lack

No ha sido el inicio deseado para el escolta de Santa Fe, quizá mermado por la lesión muscular que sufrió una semana antes de comenzar la competición. Pero la experiencia de Van Lacke seguro que le hace ser cauto y su momento debe llegar. La pasada campaña el argentino fue fundamental en los partidos que el Delteco tenía que ganar. Cuando llegó su momento no se arrugó.

Base Dani Pérez

Ha empezado la Liga con altibajos. El primer día se vio superado por Bellas, en Zaragoza dejó al equipo a las puertas de un triunfo y ante el Baskonia no pudo con el talento de Huertas, Granger o Vildoza. Quizá por el estilo de Valdeolmillos ha preferido no lanzar a canasta estando solo desde la línea de 6,75. El barcelonés acredita un más que correcto tres de seis en triples. Ya ha demostrado que su zurda dirige la orquesta con maestría. Cuatro asistencias de media por encuentro.

Pívot Mouhamed Barro

Once minutos de media pasa en la cancha, aunque en los dos últimos encuentros Valdeolmillos le ha situado en el quinteto inicial. No ha dado señales de lo que puede hacer con unas inmejorables condiciones físicas, aunque bien es cierto que en el baloncesto actual muchas veces se debe medir a jugadores que pasan de los 2,13 de estatura. En el tema reboteador e intimidador tendría que dar un paso adelante porque solo captura uno por encuentro y debe ser una figura que aunque no tapone, debe cambiar los tiros de los rivales. Hablando de tiros, ha de mejorar el 1 de 6 que lleva en los tiros libres.

Escolta Xabi Oroz

El capitán ha sido el jugador menos utilizado por Valdeolmillos. Oroz solo ha saltado a la cancha 24 segundos el día de Zaragoza y lo hizo para defender una última posesión. El capitán del GBC tendrá que ir ganándose la confianza del entrenador para tener más minutos.

Base Gaizka Maiza

Ocho minutos de media en los dos encuentros que ha jugado. No lo hizo el día de Zaragoza. No se ha arrugado mientras ha estado en la cancha, aunque la competición le ha demostrado que es muy distinta a los amistosos de pretemporada, donde brilló en varios de los partidos.

Pívot Blagota Sekulic

Como sucede con Gutiérrez, otra de las figuras claves para Valdeolmillos. Lo dicen además sus ocho tiros de media por partido a canasta, la mayoría de estos en las cercanías del aro. Sus medias son mejores que en su etapa en Fuenlabrada, diez puntos y seis rebotes, y parece que su lesión en el tendón de Aquiles está olvidada. Sí que se la visto sufrir a la hora de levantar el balón, que le falta esa décima de segundo para superar a rivales que suelen ser más altos y atléticos.

Alero Miquel Salvó

Por ahora el alero titular del equipo. Irremplazable en la faceta reboteadora, cuarto de la ACB con 7,3 de media. Su rol respecto al año pasado ha cambiado porque al jugar por fuera lanza más de tres que de dos. Por ahora lleva 5 de 14 lanzamientos. Se echa en falta que con sus 2,05 no haya jugadas para que postee y saque ventaja al rival o que a partir de hacerle llegar el balón genere alguna ventaja para sus compañeros.

Ala pívot Vyacheslav Bobrov

Una de las noticias agradables de esta primera semana de campeonato. Un debutante en la Liga que ya ha dejado un par de buenas fotos colgándose del aro. Destaca la fuerza con la que ataca el aro, aunque atrás ha tenido algún que otro despiste. También le han penalizado los árbitros con bastantes faltas. No están nada mal sus medias de once puntos y cuatro rebotes en 23 minutos de juego.

Ala pívot Beqa Burjanadze

De los jugadores renqueantes, el georgiano es quizá el que más falto está. Es normal porque se ha pasado más de un año en blanco y tiene que ir encontrando sensaciones. Cada minuto que pasa en la pista lo aprovecha y solo queda que sus medias vayan hacia arriba. Por ahora no se ha estrenado desde el 6,75, algo fundamental para la posición de 'cuatro' abierto. Eso sí, su fortaleza hace que esté echando una importante mano en el rebote, con tres capturas por partido.

Alero Alberto Corbacho

El emperador del triple todavía no ha desenfundado su fusil desde el 6,75. Por ahora ha dejado un 3 de 14, porcentaje muy mejorable para un jugador como el balear. Da la impresión de que habría que buscarle más, no solo para que pueda lanzar liberado después de pasar bloqueos, sino también para que sus compañeros tengan más espacios. Tampoco se ha estrenado en los tiros libres. Tres puntos en 17 minutos son pocos para un jugador de su estatus y nivel. Han sido tantas las veces que ha masacrado al Delteco GBC desde el arco, que hay ganas de que lo haga con la camiseta del cuadro donostiarra.