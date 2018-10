Gipuzkoa Basket Miquel Salvó: «Si veo que el balón no toca el aro, habría tirado a canasta» Miquel Salvó, sentado en las primeras filas de público, ayer en Illunbe. / MICHELENA Jugador del Delteco GBC RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 octubre 2018, 08:35

Siempre que la polémica invade una decisión, lo mejor es preguntar al protagonista. Y Miquel Salvó explica con pelos y señales la penúltima jugada del partido contra el Tenerife. «El balón toca el aro, aunque en la tele parece muy dudoso». Salvó, que atrapó el rebote, cree que este tipo de jugadas deberían ser revisables porque «te estás jugando el partido». Si los árbitros hubieran percibido que el balón tocó el aro, el GBC habría conservado la posesión, lo que le habría dado la victoria.

- Nadie mejor que usted para contar lo que pasó en esa jugada.

- Reconozco que la he visto después y es muy difícil saber si el balón toca el aro o no. Pero tanto Sekulic como yo, que estamos debajo de la canasta, vemos que toca aro y después la protección del tablero. En la tele parece que solo toca la protección.

- La pena es que no hay una cámara donde está usted...

- Eso es. Todas las tomas son del otro lado, pero es que además pasa una cosa.

- Cuente.

- Si yo interpreto que no toca el aro habría tirado, porque la posesión se acababa y si cojo el rebote y salgo es porque el balón toca el aro y prefiero salir para que pase el tiempo porque quedaba muy poco e íbamos dos arriba.

- ¿Le parece injusto que no se revise la jugada?

- El 'instant replay' va cogiendo cada vez más importancia y no sé muy bien por qué este tipo de jugadas no se pueden revisar, por ejemplo en los dos últimos minutos de partido, como otras acciones, porque se puede decidir un partido.

- Doble amargura por la jugada y la derrota, ¿no?

- Cuando estamos 16 arriba tenemos que implantar nuestro juego y no llegar a este punto. En Zaragoza pasó prácticamente lo mismo y creo que tenemos que jugar mejor los minutos finales. Podemos pecar de que hay gente que no conoce la Liga, de que somos un bloque nuevo. Son cosas que pasan, pero tenemos que cerrar mejor los partidos.

- ¿Las derrotas ante Zaragoza y Tenerife son una mochila muy pesada?

- Exacto. Al final se nos han escapado dos partidos que teníamos en la mano. Ahora podríamos ir 2-2 y el ánimo sería muy diferente.

- ¿Están con el ánimo bajo mínimos?

- No diría tanto. Cuesta arrancar la semana, no voy a engañar. Seguro que los veteranos toman la voz cantante y nos vamos animando. Hay que hacer un poco de reflexión y ver que esto es muy largo. Se puede mirar al Joventut, por ejemplo, que el año pasado empezó mal y luego ganó muchos partidos para salvarse.

- ¿Qué les falta? ¿Mejorar en el juego o un triunfo?

- Una victoria nos daría muchísimo. Tenemos que creer en nosotros, automotivarnos. Sabemos que podemos jugar bien, incluso mejor, pulir detalles en ataque y defensa, y ser más sólidos durante los cuarenta minutos.

- ¿Es optimista?

- Por supuesto (rotundo). Ha habido jugadores que han llegado en el tramo final de la pretemporada y hay jugadas que quizá no las tenemos del todo interiorizadas. Pero cada vez se va poniendo más gente bien físicamente y poco a poco se irán viendo más cosas. Tenemos que tener paciencia. Lo que fastidia son estas dos derrotas que podrían haber sido dos triunfos.

- Por cierto, en esos dos partidos usted fue protagonista.

- Sí, el domingo porque cogí el rebote y el día de Zaragoza porque fallé un triple librado que habría supuesto el partido. Ese día me fui realmente jodido porque lo vi dentro.

- Eso quiere decir que está jugando los minutos de la verdad...

- Eso es. Al final estas en pista en esos minutos de resultado ajustado y los balones que te llegan son doblemente importantes.

- ¿Nota su crecimiento como jugador?

- Es lo que se me comunicó en verano, que ya no partía con la etiqueta de novato. Estoy cómodo y el entrenador me está dando confianza.

- ¿Qué puede decir del Joventut?

- Que es un equipo de nuestra liga. Tenemos que ir allí como salimos al principio del partido del Tenerife e ir a ganar. Vamos a intentar parar esta mini mala racha, coger buenas sensaciones y tirar hacia adelante.

- ¿Sería un buen sitio para ganar?

- Sin duda. Ellos juegan arropados por su público y este año han hecho un equipo realmente bueno. El año pasado jugamos muy mal y ya hemos aprendido la lección. Si no sales enchufado en Badalona desde el primer momento te pueden pasar por encima.