GBC Mikel Úriz: «Mi hermano me habló maravillas de la ciudad y del club y no dudé» Mikel Úriz, con Ignacio Núñez y Óscar Parrondo en la Perla. / Sara Santos El pequeño de los Úriz que han pasado por Gipuzkoa Basket, se marca el principal objetivo que «los que vengan al Gasca disfruten con nosotros» BEÑAT ARNAIZ Viernes, 23 agosto 2019, 18:41

Gipuzkoa Basket ha inicado este viernes su ronda de presentaciones de jugadores con la del base Mikel Úriz (Pamplona, 1989), un apellido histórico en el club guipuzcoano. Siempre que el GBC ha ascendido a la ACB, Ricardo Úriz ha estado en la plantilla. Ahora Mikel busca continuar con la saga y que el apellido Úriz esté ligado para siempre en la mente del aficionado al baloncesto de Gipuzkoa.

Llega de jugar en la tercera división francesa con el Le Havre y admite que tenía opciones de seguir en el país galo y ha explicado cómo se fraguó su fichaje. «Fue temprano en verano. Había estado en Francia y tenía opciones de seguir allí, y también tenía ofertas en España, pero cuando me llamó el GBC, y mi hermano me habló maravillas de la ciudad y del club, no dudé».

El pamplonica se ha mostrado «contento de venir a esta ciudad con tradición de baloncesto». Sobre cómo están yendo los primeros días de pretemporada, «somos muchos jugadores nuevos en el equipo» y transmite que la tarea de estos primeros días es «conocernos entre nosotros, también el estilo que Marcelo quiere impregnar al equipo y crecer poco a poco para que disfrutemos todos».

De hecho, ese es uno de los objetivos que se ha marcado para la temporada: disfrutar. «Es muy importante enganchar a la afición, que se sienta identificada con nuestra lucha y juego alegre y el principal objetivo es que la gente que venga al Gasca disfrute con nosotros».

Mikel Úriz, de 1,80 metros de altura, se considera «un jugador polivalente. Depende del día hay que leer el partido y adaptarme a lo que Marcelo me pida. Hay veces que habrá que dirigir más, asistir más o anotar más, pero lo importante es que contribuyamos a ganar partidos».

El jugador ha estado acompañado por sus padres, el presidente del GBC Ignacio Núñez y Óscar Parrondo, de La Perla.