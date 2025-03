Gipuzkoa basket: Máxima igualdad

Raúl Melero Domingo, 8 de marzo 2020, 12:28 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

Posiblemente no sea la derrota más amarga de lo que llevamos de temporada para el Delteco Gipuzkoa Basket. Nunca gusta perder pero las derrotas el ... viernes de Valladolid y el sábado de Coruña endulzan un poco el sinsabor que supone siempre no ganar. Estuvo a punto de hacerlo el Gipuzkoa Basket pero murió en la orilla. Se quedó a cero cuando faltaban 4 minutos y 41 segundos. Y decimos a cero porque no anotó ningún punto y el Palma, cuatro jornadas después, volvió a saborear las mieles del triunfo. En un partido con muchas alternativas, en un precioso, que no preciso, intercambio de golpes triunfó el conjunto local y su entrenador salvó el cargo.

El Gipuzkoa Basket fue doctor Jekyll y Mr. Hyde. Acertado en el tiro de tres puntos (11 de 30), excelente en el trabajo defensivo pero fatal en el rebote (solo cogió 30 rechaces por 51 su rival) y no tuvo claridad en el momento final de partido. El tambor del revólver, con varias balas dentro, se quedó sin pólvora. Tras el 60-62, once ataques sin premio. Cinco fallos en el tiro de tres, tres errores en los tiros de dos puntos, una falta en ataque, unos pasos y una pérdida de balón. En ese tiempo el Palma hizo once puntos: un palmeo, cinco tiros libres y dos canastas. Álex Hernández consiguió seis puntos de esos once inclinando el partido hacia su lado y dejó al Gipuzkoa Basket sin liderato. Pero todo sigue igual. El Delteco empata con el Valladolid en lo alto de la tabla, saca dos partidos de ventaja a Coruña y Alicante -la gran revelación del campeonato- y tres a Palencia, Melilla, Palma y Breogán, precisamente el siguiente rival de los donostiarras el domingo que viene en el Gasca. Un partido para marcarlo en rojo. La derrota de este domingo es más dolorosa en lo anímico que en lo numérico porque el equipo entrenado por Marcelo Nicola sigue coliderando la tabla y hay que recordar que en la penúltima jornada (1 de mayo) debe recibir en el Gasca al Valladolid, que ganó por cuatro puntos en el pabellón pucelano. La igualdad fue la nota predominante en los primeros compases del partido, donde el Delteco entró con buen pie, le fue cogiendo la temperatura adecuada al choque pero se fue difuminando. Un robo de Oroz y un triple de Dee pusieron por delante por primera vez a los donostiarras, 9-11 (min. 5) antes de que el Palma despertara y volviera a mandar en el marcador antes de que Sollazzo anotara también desde el 6,75 para cerrar el primer cuarto, 20-17. En este primer periodo el cuadro balear, ya había 'pescado' seis rebotes en el aro donostiarra. Genial hasta el minuto 35... El segundo periodo fue un calco del primero. Los primeros cinco minutos fueron excelentes por parte del Delteco con una defensa de muy alto nivel. Brillaron Olaizola y Jawara cerca del aro aunque el GB siguió teniendo el déficit del rebote. Un parcial 0-9, con cinco puntos de Olaizola, le pusieron por delante, 22-26 (min. 15) en un momento donde solo permitieron una canasta en juego al Palma. Despertó el conjunto local, que endosó un parcial 12-3 pero una canasta final de Rozitis estrechó el marcador hasta el 34-31. El Palma basaba su anotación en la calidad de Johan Lofberg, el jugador más caro de la LEB, la dirección de Álex Hernández y el rebote de ataque, porque por fuera, estaba errático en el triple, 2 de 14. El Palma alcanzó su máxima, 41-31 (min. 22) y partir de ahí despertó el Delteco y dos triples seguidos de Murphy y Dee acercaron a los guipuzcoanos, 43-38 (min. 23). Siguió el equipo donostiarra con una buena defensa y varios canastones obra de Murphy y Úriz les dejaron a dos puntos, 47-45, pero reaccionó el Palma estirándose hasta el 53-46 (min. 30) Dee abrió el cuarto de la verdad con un espectacular triple desde nueve metros con un defensor encima, a los que siguieron dos más de Motos y Olaizola, más un mate del poste donostiarra que le pusieron dos arriba al cuadro de Marcelo Nicola, 55-57 (min. 34) en los mejores minutos del Delteco. Otra vez más volvió el Palma con un triple de Lindquist, respondió Dee con otro y dos tiros libres de Úriz mantenían con ventaja guipuzcoana, 60-62 (min. 35) antes del apagón final donde no pudieron hacer ni un solo punto. Varias decisiones arbitrales perjudicaron a los guipuzcoanos y Nicola, visiblemente enfadado se llevó una técnica con el partido casi resuelto.

