Ya ha llegado la final de las finales para el Delteco GBC La plantilla al completo del Delteco, preparada para la final que tiene este mediodía en Illunbe. Debe firmar un partido épico (12.30) para derrotar al Madrid y que los otros dos resultados le beneficien

Llegó el día. Después de hablar de finales desde hace casi tres meses llega la de verdad. La que no tiene marcha atrás. No quiere esto decir que el resto de partidos no tenían ninguna trascendencia, al contrario. Gracias a los triunfos que se cobró el Gipuzkoa Basket a partir de la jornada vigésimo tercera, hoy se va a jugar la permanencia. Algo que todo el mundo hubiera firmado en la primera vuelta. Aunque quizá alguno no lo hubiera hecho después del partido ante el Murcia, cuando la escuadra guipuzcoana alcanzó su triunfo número diez. Sin embargo hoy es el día y es la final de las finales porque no habrá otro partido más después. Una frase que acuñó en la sala de prensa de Illunbe el entrenador que se sentará hoy en el banquillo rival, Pablo Laso.

El Delteco Gipuzkoa Basket tiene una cita con la historia este mediodía en Illunbe (12.30 horas, Movistar Deportes dial 53). Hay un enorme reclamo para el partido de hoy. Es tan difícil ganar al Madrid, tan complicada la carambola de que el Estudiantes y el Barcelona ganen al Joventut y al Obradoiro, que sería imperdonable perdérselo. Hay que estar por si acaso. Quién hubiera firmado que Esteban Martínez hiciera un canastón de lado a lado en menos de 3 segundos para ascender en 2006. O que en 2008 Bernard Hopkins metiera un tiro casi fuera de tiempo para derrotar al Rosalía y colarse en la Final Four. O que el GBC remontara en Murcia 15 puntos en el último cuarto para acudir a la Copa en 2012. Si se perdieron alguna de aquellas gestas, convendría no dejar pasar el partido de hoy porque promete ser espectacular.

Las combinaciones Delteco GBC Se salva si... Gana al Real Madrid, pierde el Monbus Obradoiro y gana el Movistar Estudiantes en Badalona. Basket-average ganado a Monbus Obradoiro (1-1, +7), Cafés Candelas Breogán (1-1, +23). Basket-average perdido con Montakit Fuenlabrada (0-2, -17), Movistar Estudiantes (1-1, -23), UCAM Murcia (1-1, -1). Último rival Real Madrid.

En lo ambiental, el pabellón donostiarra va a registrar de largo la mejor entrada de la temporada y quién sabe si se puede ir a registros de hace algunos cursos, cuando no había necesidad de cubrir con lonas el anillo superior. Es un partido que el seguidor del GBC en particular y del baloncesto en general tenía marcado en rojo. Y es que además a todo lo que supone ver en acción al Madrid se le va a sumar un aliciente tan grande como que el equipo donostiarra logre la salvación.

El Madrid, un equipo temible

La gesta para los de Valdeolmillos es mayúscula porque no solo es ganar al Madrid. Es derrotar al equipo blanco que llega a Illunbe dispuesto a quedar en lo más alto de la tabla y tener el factor cancha en todos los playoff por el título. Es decir, no viene de paseo y Pablo Laso cuenta con doce jugadores de primerísimo nivel.

No hay lugar a la suspicacia. Los dos equipos deben ir a ganar. Lo que pasa es que los locales parten con 38 millones de euros menos en lo que es composición de plantilla. Ahí las 6.000 gargantas serán las que intentarán igualar la teórica diferencia de nivel en el parqué.

El Delteco llega con todos los jugadores en plenitud de facultades. Físicas sin duda. Anímicas, veremos cómo. Porque la derrota de Fuenlabrada hizo mucho daño (es mejor no pensar que ahora el GBC podría depender de sí mismo) y los partidos ante el Baskonia y Barcelona fueron un golpe absoluto de realidad. Ejemplos de lo que se va a encontrar este mediodía la escuadra donostiarra. Jugar perfecto, incomodar al Madrid, cerrar el rebote, ser milimétrico en el pase, que el arbitraje no te castigue... muchos planetas se deben alinear para dar la sorpresa ante un plantillón como el merengue.

El Gipuzkoa Basket solo ha sido capaz de derrotar una vez al Madrid como local. Venció por 98-90

Habría que citar a todos los jugadores porque cada uno de ellos puede desnivelar el partido si se encuentra acertado. La envergadura de Tavares (el caboverdiano mide 2,21) marca un antes y un después en cada ataque contra el Madrid. Corta cualquier acción de canasta fácil cerca del aro porque tapona casi todo, con lo que siempre hay que tener un plan B. El Madrid vive de su acierto en el triple, así que es también un apartado donde el GBC deberá emplearse a fondo para que no masacren desde el 6,75. Solo hay que acordarse de la pasada campaña y los seis triples en un cuarto que metió Carroll.

El cuadro donostiarra no gana a un grande en Illunbe (Madrid, Barcelona o Baskonia) desde hace siete temporadas. El curso del quinto puesto y del pase a playoff. Precisamente el conjunto merengue mordió el polvo aquella campaña 11/12 por 98-90.

Consejos para acceder

El Delteco Gipuzkoa Basket ha dispuesto entradas a 4 euros para que las puedan retirar los abonados y los federados del baloncesto guipuzcoano. A 5 euros para los menores de 18 años y estudiantes y a 6 euros para todos aquellos socios de cualquier club deportivo, desde la Real Sociedad hasta entidades de todo tipo.

A su vez, desde el club de Illunbe se informa de que como se espera máxima afluencia al pabellón, se recomienda acudir con antelación y se aconseja acudir en transporte público, ya que el espacio de aparcamiento es muy limitado. Se abrirán cuatro puertas de acceso a las gradas: la 3, 4, 7, y 9 además de la de pie de pista. Se procederá a su apertura a partir de las 10.30 de la mañana.

También habrá actividades para los más pequeños y pequeñas de la casa. Con la colaboración de Gipuzkoa Eventos, se realizarán distintas actividades infantiles como pinta-caras o caretas de 'Gipu' en el pabellón a partir de las 11.30h (puerta 5) y se pide a todos los aficionados acudir con alguna prenda azul.