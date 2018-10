Gipuzkoa Basket Llega el momento de poner los puntos sobre las íes Convencidos. Valdeolmillos da instrucciones durante un tiempo muerto. / ACBPHOTO/UNAI MURILLO El Delteco GBC visita al Joventut (12.30 h.) con el estreno de Duda Sanadze como principal novedad RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 21 octubre 2018, 08:45

No hay quinto malo. Eso dice el refranero. Que se lo pregunten a Sito Alonso. El madrileño llegó a una quinta jornada como lo hace este mediodía Valdeolmillos al Palau Olimpic: sin ningún triunfo. Sin embargo, aquel día todo cambió de color. Apoyados en Panko y Baron, el GBC venció en Zaragoza y las cosas se vieron de otro color aunque no fue hasta la jornada once cuando aquel equipo despegó. Y vaya sí lo hizo. Como aquel mediodía a orillas del Ebro, hace falta ya poner los puntos sobre las íes. El golpe en la mesa del Delteco GBC debe llegar hoy en Badalona.

Hoy no están ni Panko ni Baron. Correcto. Hay otros jugadores, otro entrenador, han pasado siete temporadas, pero el espíritu debe ser el mismo. Por las palabras pronunciadas en la rueda de prensa del viernes, Sergio Valdeolmillos está convencido de que el triunfo está muy cerca. Se muestra contento con el trabajo de los suyos y ve una clara mejoría en el grupo. El granadino va a tener la baja de Beqa Burjanadze, que no ha podido superar la lumbalgia que le dejó fuera el domingo pasado ante el Tenerife y por ello el Delteco ha incorporado a Duda Sanadze para el próximo mes.

La amistad que une a los dos georgianos propició que Sanadze ayudara en los entrenamientos y le ha llegado la oportunidad de demostrar su excelente puntería desde el aro. Valdeolmillos pasará a Salvó al 'cuatro' e incluye a Sanadze en la rotación exterior. Una amenaza más desde el perímetro. Corbacho, Nevels, Van Lacke, Salvó y el propio Sanadze, sin olvidar a los bases y los esporádicos intentos de Bobrov deberán ser las armas desde la lejana distancia del GBC.

Los números dicen que para acercarse al triunfo, para demostrar a la Liga que este equipo es competitivo, debe anotar más y con más regularidad. Los porcentajes de tiro no son buenos y por ello el cuadro guipuzcoano anota de media 68 puntos por encuentro. No está su rival de hoy para tirar muchos cohetes ya que su media es de 67. Así que se espera un choque de 'catenaccio' puro. O no. Igual las escopetas desde el 6,75 están hoy cargadas.

La ayuda de los Grifols

El Palau Olimpic es una cancha cuanto menos antipática para el conjunto guipuzcoano. De sus diez comparecencias solo ha vencido en una. Precisamente con Sito Alonso en el banquillo donostiarra. y con un enorme partido de Panko y Baron. ¿Ven? Volvemos al principio, al golpe encima de la mesa. Y es que en aquella temporada el despegue hacia la Copa y los playoffs se produjo en la cancha donde jugó el Dream Team.

La entrada de la familia Grifols en el consejo de administración del Joventut ha supuesto una bocanada de aire fresco. De hecho fueron una inyección de 3,7 millones de euros con lo que se daba carpetazo a la deuda y a los problemas económicos. Por ello, la Penya ha podido incorporar a tres jugadores de un nivel Euroliga como Nico Laprovittola (quien ya jugó en la recta final de la pasada temporada en Badalona), Marko Todorovic y Luke Harangody. Así las cosas, el equipo que entrena Carles Durán tiene entre ceja y ceja no pasar los apuros del año pasado donde vivieron en el alambre hasta la llegada del catalán, tras su despido de Bilbao.

El Joventut juega al son que marca Laprovittola, la amenaza exterior de Morgan y Dawson y el crecimiento de Dmitrijevic y Birgander. Por el momento Todorovic y Harangody no han despertado, pero malo sería fiarse de su letargo. No actuará hoy contra el GBC su gran tirador Dakota Mathias, mientras que Xabi López-Arostegui es duda por una contusión en la rodilla. No hay mejor sitio para empezar a sonreír.