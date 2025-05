Lander Lasa: «Nunca me olvidaré de aquel 21 de abril»

Raúl Melero Lunes, 20 de abril 2020, 06:31 Comenta Compartir

Se puede decir que Lander Lasa (Tolosa, 1988) es el rey Midas del Gipuzkoa Basket. «Siempre lo digo. A mí siempre me ha ido muy bien en el GB». Debutó con Laso, tocó el cielo con Sito haciendo play-off y Copa, y con Fisac ascendió a su olimpo particular. «El ascenso fue el día más feliz de mi vida».

-¿Lo recuerda como si fuera ayer?

-Por supuesto. Eso no se olvida. Además, ¿sabes que Sergi Pino tiene un canal de youtube?

-Sí. Diga.

-Pues quiere que hagamos una vídeollamada con Richi (Úriz), Joan (Pardina), Xabi (Oroz), èl y yo para hablar de ese día. Así que recordaremos cosas bonitas.

-Aquel día se le pusieron los pelos de punta a más de uno viendo el aspecto del Gasca.

-Supongo que sí. Para mí fue algo increíble. La experiencia del año de Sito fue algo grande, pero aquel 21 de abril nunca se me va a olvidar

-¿Cuál fue la clave de aquel grupo?

-Desde el primer día, Porfi nos dejó claro qué quería de nosotros. Después de los entrenamientos, cuando estirábamos con Lander, venía a charlar. A veces, a felicitarnos y otras, a echarnos la bronca. Teníamos todos claro qué hacer en cada momento. Con pocas palabras entendimos lo que había que hacer

-¿El espíritu de aquel equipo le recuerda en algo al de este año?

-No he visto todos los partidos, pero diría que sí. Este es un equipo más físico que el nuestro pero en varios aspectos del juego, sobre todo en defensa, salir en transición y en que cada uno tiene claro su rol, me recuerda al Gipuzkoa Basket de hace tres temporadas

-¿Coinciden en que ambos tienen sus líderes y a partir de ahí el resto jugaba a muy alto nivel?

-Sí, sí. Puede ser. En el nuestro, por ejemplo, Mike Carlson y Ritxi Úriz eran claramente los que lideraban. En el equipo de este año pueden desempeñar ese papel Dee y Timmer. Pero desde que se lesionó el base estadounidense, Mikel Úriz ha dado un paso adelante y ha logrado controlar el partido junto a Xabi. Además, Mikel Motos y Julen han estado muy bien, han sido un valor seguro.

-¿Por qué siempre le ha ido bien a usted en el Gipuzkoa Basket?

- (Risas). No lo sé, pero es así. Debuté con Pablo Laso. Al año siguiente jugamos Copa y play-off. Marché a Oviedo. Y cuando me llamó Porfi, logramos el ascenso a la ACB. Ya ves.

-Solo tres de los integrantes de aquel equipo han colgado las botas. En su caso. ¿Por qué?

-Mato el gusanillo en el equipo de Tolosa. Pero muy suave, a mi ritmo. No sé, en Oviedo me lesioné pero hubo un antes y un después. Solo Porfi me convenció para jugar. Lo hice bien, me divertí y ascendimos. No se puede pedir más.