Lance Terry: «Queremos llegar lo más lejos posible»

La sede de Naturklima ha acogido esta mañana la presentación de los jugadores del Inveready Gipuzkoa Basket, Lance Terry y Ondrej Hanzlik. José Ignacio Asensio, ... presidente de la fundación y Diputado de Medio Ambiente, Josean Ibiricu, presidente de la Fundación Gipuzkoa Basket, y el capitán del GBC Aitor Zubizarreta les han acompañado en su puesta de largo oficial.

Ondrej Hanzlik, de 2,01 de estatura y con pasado en el Iraurgi, llega para ser una amenaza desde el exterior gracias a su buena muñeca. Su prioridad pasa por «estar bien físicamente, es lo primero y lo más importante para mí. Después del verano, de estar con la selección, he llegado un poco tocado y lo primero que tengo que hacer es ponerme bien. Luego ya veremos qué tal va todo y esperemos que sea una buena temporada para todos».

El alero checo fue fichado por el Baskonia con apenas 14 años y además de estar en las categorías inferiores del cuadro gasteiztarra, estuvodurante dos temporadas en Azpeitia. «Sí, ya llevo aquí varios años, ya casi me considero más de aquí que checo», bromea. Afirma que «la zona, la gente, me gusta mucho, estoy muy cómodo aquí».

Reconoce que las primeras sensaciones son buenas. «Estoy muy bien con el equipo. Contento con la acogida y con ganas de competir. Estamos teniendo algunos problemas con las lesiones, pero ya va llegando gente, queremos estar listos para el primer partido el domingo que viene», asegura. En las dos últimas campañas ha jugado en Primera FEB, primero con el Betis y el pasado curso con el Zamora donde promedió en los 33 partidos que jugó 7 puntos y dos rebotes con un 35% de acierto desde el triple. Destaca por su lanzamiento desde el triple.

«Estoy encantado con el equipo»

Lance Terry está llamado a ser la pieza diferencial en este Gipuzkoa Basket. El escolta anotador se muestra emocionado tras sus primeros días en la que ya es su nueva casa. «He llegado a una cultura muy diferente a la mía, pero estoy encantado con la ciudad y con el equipo. Tenemos muy buen ambiente, los compañeros son geniales, nos estamos todo el día riendo y estoy muy cómodo estos primeros días», reconoce.

Se trata de un jugador muy atlético, al que le gusta machacar el aro, estadounidense, mide 1,90 metros, procede de la universidad de Georgia, donde ha promediado 14,5 puntos por partido. «Estoy entusiasmado de conocer bien a todos, también a la afición y de empezar a jugar. Esperemos llegar juntos a la liga lo más lejos posible», detalla.