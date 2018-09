Label guipuzcoano sobre el parqué

Tres jugadores guipuzcoanos van a disputar la Liga ACB: Darío Brizuela en el Estudiantes, y Xabi Oroz y Gaizka Maiza en las filas del Gipuzkoa Basket. Los tres simbolizan el gran trabajo que se hace desde la base. El de Azkoitia y el de Ibarra defenderán la camiseta del GBC y cada quince días serán un espejo en el que se pueden fijar los más pequeños de la casa.

«Puede que sea así, los más txikis quizá viendo quiénes somos, que los dos seamos guipuzcoanos, igual se fijan más en nosotros. Supone un orgullo para nosotros», dice Gaizka Maiza. El base ha llegado a la ACB por méritos propios. Nacido en Ibarra, criado baloncestísticamente en Tolosa, fogueado en Azpeitia y ahora los focos le alumbrarán en Illunbe. «Esto es la ACB. Estoy muy contento por estar aquí». El año pasado jugó en la LEB Oro y los dos anteriores en Plata. Los pasos que ha dado han sido sólidos en su crecimiento. Su pretemporada ha sido excelente. «Me he encontrado bien. He tenido muy buenas sensaciones», dice después de promediar más de ocho puntos de media y hacer de máxima 15 al Tecnyconta Zaragoza. Maiza podría tener minutos importantes el domingo si el estado de Jorge Gutiérrez no es el adecuado. «Estoy preparado», asegura.

El capitán habla claro

Su compañero de fatigas y embajador del territorio es el capitán, Xabi Oroz. El escolta asegura que «estamos con muchas ganas de que llegue el domingo para demostrar lo que hemos trabajado durante estas semanas». «El equipo ha trabajado bien, no hemos podido estar al completo durante la pretemporada, hemos cogido la filosofía del entrenador y creo que llegamos bien». Oroz considera que a pesar de llegar tras un duro e inesperado varapalo ante el Bilbao «el equipo ha competido bien ante otros equipos ACB y se ha ganado por ejemplo frente al Zaragoza y Burgos».

El azkoitiarra cumple su cuarta temporada en el Gipuzkoa Basket. Debutó de la mano de Jaume Ponsarnau en el Martín Carpena. El descenso le sirvió para coger minutos, experiencia y sensaciones en la LEB Oro de la mano de Fisac quien le tuvo también el curso pasado. Ahora llega Valdeolmillos y cómo no, hay que ir habituándose a su libro de estilo. «El entrenador es nuevo, la filosofía también y a todos nos va a costar. Lo importante es que nos adaptemos todos los antes posible».

Oroz llama a las cosas por su nombre. Los objetivos son claros, nada de fuegos artificiales. «Los objetivos son llenar Illunbe poco a poco, que al final del año pasado parecía que acudía más gente, y la permanencia. Sabemos lo que somos e intentaremos competir en cada partido». El azkoitiarra sabe que «los aficionados nos van a exigir entrega, trabajo y esfuerzo. Y se lo vamos a dar. Tenemos esas características y muchos jugadores tienen baloncesto en sus manos. Creo que en el equipo tenemos una buena combinación de juventud y veteranía».

Xabi Oroz y Gaizka Maiza conforman el label guipuzcoano al servicio de Sergio Valdeolmillos. Este puede ser su gran año.