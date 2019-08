Gipuzkoa Basket Karamo Jawara promete «trabajo» y «sentir» lo que necesita el equipo en cada momento B.A. Viernes, 30 agosto 2019, 07:46

El Gipuzkoa Basket continúa con su ronda de presentaciones y ayer fue turno del interior noruego Karamo Jawara. El poste escandinavo resaltó la importancia que tiene el trabajo diario para que el equipo, con doce jugadores que van a actuar justos por primera vez, se vaya engranando. «Tenemos que ir día a día, mejorar todos los días, partido a partido y viendo cómo funciona el equipo y sintiendo lo que necesita el equipo». El jugador escandinavo de origen africano insistió en que la clave para hacer una buena temporada va ligada con el trabajo diario. «Tenemos que centrarnos en nuestro día a día e ir poco a poco. No mirar el mañana. Levantarnos, tomar el desayuno, después el entrenamiento... todo ello sin pensar mucho en el mañana». Jawara conoce la LEB Oro, ya que hace dos temporadas estuvo enrolado la segunda parte de la temporada en el Palma donde promedió 7,3 puntos, 4,8 rebotes y 1,1 asistencias declaró que «la razón para que firmara por el GBC es que hablé con varios compañeros y me hablaron fantásticamente de la ciudad y del club. Además charlé con el entrenador y me dijo que iba a ser una pieza importante para el equipo, algo que me motiva».

Laso renueva en Madrid

Por otra parte, el exentrenador del GBC Pablo Laso y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato hasta 2021, con lo que cumpliría una década en el banquillo blanco.