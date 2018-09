Gipuzkoa Basket Jorge Gutiérrez: «No le tengo miedo a la ACB» Gutiérrez, en la presentación de este lunes / LOBO ALTUNA El base nacido hace 29 años en Chihuahua viene de hacer unos sensacionales números en Italia RAÚL MELERO Lunes, 10 septiembre 2018, 13:23

El último jugador en comprometerse con el Delteco Gipuzkoa Basket, Jorge Gutiérrez, ha sido presentado este mediodía en las instalaciones de la empresa Lankin, en Donostia. El base mexicano llega con la vitola de ser subcampeón de la Lega italiana con el Aquila Trento.

«Estoy muy contento de estar aquí. No he tenido mucho tiempo para conocer la ciudad pero me han dicho maravillad y que se come muy bien.», dijo en su primera interpelación como jugador del GBC. Gutiérrez es un jugador de la máxima confianza de Sergio Valdeolmillos, quien lo reclutaba asiduamente en la seleccion azteca.

«Ha sido fundamental que el 'coach' Valdeolmillos esté aquí. Él sabe lo que puedo dar y yo lo que va a pedir.» El base formado en la Universidad de California reconoció que «la defensa es un aspecto clave en la idea de juego del entrenador. Yo también lo creo. El juego se basa en el trabajo atrás y luego se construye hacia delante. No le tengo miedo al reto, vengo a una gran Liga con grandes jugadores».

Gutiérrez ha jugado en varios equipos de la NBA además de formarse en la Universidad de California donde le apodaron 'el zorro'. No ha podido saltar a la pista este pasado fin de semana al no estar a punto físicamente pero las sensaciones que le ha dejado su equipo han sido muy buenas. «La verdad es que sí. Juegan con mucha pasion. Compiten y tienen ganas de ganar. Eso es lo importante».

El base nacido hace 29 años en Chihuahua viene de hacer unos sensacionales números en Italia. Es rápido de manos, muy intenso en tareas defensivas y ha demostrado poder competir en primer línea del basket europeo. «Físicamente estoy bien y la idea es que pueda jugar en los próximos días».