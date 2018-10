Gipuzkoa Basket Jorge Gutiérrez: «Ahora mismo estoy al 70% de lo que puedo dar en la cancha» Jorge Gutiérrez, el día de su presentación como jugador del Gipuzkoa Basket. / LOBO ALTUNA El mexicano del Delteco GBC resalta que cada vez se encuentra mejor y que en breve espera tener la rodilla en plenitud para «ayudar al equipo a ganar partidos» RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 10 octubre 2018, 07:56

Jorge Gutiérrez (Chihuahua, México, 1988) no elude la responsabilidad que ha de asumir esta temporada en el GBC. Y va a ser mucha. El base lleva un mes en Donostia y no se cansa de repetir la palabra «mejorar» cuando se le pregunta por la trayectoria del equipo. Asegura que se encuentra al «70%» de su óptima condición física. El 'zorro' quiere ganar un partido cuanto antes.

- Gran parte del aficionado del Delteco se hace una pregunta, ¿cómo se encuentra usted físicamente?

- Vamos bien. Obviamente no al 100%, cada vez un poco más cerca pero como dices vamos en el buen camino, me siento bien por ahora. Me está costando en los últimos minutos, pero eso es parte del proceso. Tengo que seguir trabajando para estar bien en esos momentos finales de partido.

- A estas alturas, ¿su tono físico era el esperado? ¿Mejor ? ¿Peor?

- Médicamente vamos en el camino que se planeó, personalmente me gustaría estar mucho mejor. Pero hay limitaciones, no puedo excederme en lo que puedo hacer porque sería un retraso, pero como te digo hablando con los doctores o los fisios estamos en el buen camino.

- Si se puede cuantificar ¿en qué porcentaje de forma se encuentra?

- (Risas) No lo sé, es difícil pero diría que puedo estar en un 70% ahora mismo. Al inicio del partido me siento bien, pero a medida que pasan los minutos la fuerza en la pierna disminuye.

- En los instantes finales del partido contra el Baskonia metió un canastón a aro pasado, pero se levantó cojeando. ¿Todo bien, no?

- Sí, sí. (Sonríe) Lo que te decía, la pierna se cansa, eran los últimos minutos del partido y traté de detenerme demasiado. Se resintió un poquito, pero nada grave. Nada que el descanso no mejore.

- El entrenador dijo que le habían intervenido de la rodilla para limpiarle un cartílago. ¿Es así?

- No fue nada de reparación. Fue solo una limpieza del año pasado ya que traía el cartílago ya bastante cargado. Entonces eso quise hacer.

- Ya ha debutado en la Liga Endesa. ¿Qué le ha parecido?

- Es una Liga muy competitiva, muy buena. Sin duda, es la segunda mejor del mundo. Para mí es algo bueno competir a este nivel. Claro que me gustaría estar en mejor condición física para ayudar al equipo y poder luchar un poquito más.

- ¿Está convencido de ello?

- Por supuesto. Siento que tenemos un buen grupo de jugadores, vamos a ir trabajando y mejorando. Ha quedado atrás un inicio complicado con tres partidos en una semana y ahora no voy a decir que se relaja el calendario pero por lo menos tenemos un partido a la semana y ya se puede trabajar más entre nosotros. Creo que va a ser bueno tener semanas largas.

- Habla del inicio. Ha habido de todo, ¿no?

- Creo que hemos hecho una buena primera mitad en todos los partidos. El de Zaragoza fue un poco más, quizá durante tres cuartos enteros estuvimos muy bien. Pero la clave es hacer un partido entero redondo. Hasta ahora solo hemos podido hacer medio tiempo bueno y a este nivel no es suficiente. Después nos vamos hacia abajo. La energía y todo ese tipo de cosas pequeñas que hacen la diferencia en cada partido tienen que ser parte de la segunda mitad.

- ¿Entiende que la gente pueda estar nerviosa por los resultados y también por el primer partido que disputaron en Illunbe?

- Es entendible. Para cualquier equipo en cualquier competición perder tres partidos seguidos no es nada bueno. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que somos, en lo que podemos hacer, que es seguir mejorando cada día. ¿Pánico? No creo que ahora sea el momento de estar en pánico, pero la presión está ahí y considero que es buena. Tenemos que sentir la presión para seguir mejorando.

- Es importante hacer un partido redondo, sin fisuras.

- Sí, especialmente un equipo como nosotros que tiene que salir a competir cada partido. No podemos dejar pasar ninguno. Tenemos que jugar todos los partidos al máximo durante los cuarenta minutos y hacerlo a tope.

- ¿Cree que la mejora puede llegar a partir de que el entrenador saque lo mejor de cada uno?

- Correcto. Pero eso no significa que cada uno deba hacer la guerra por su cuenta. Tenemos que trabajar en conjunto, cuando juguemos de manera individual nos va a costar. Sobre todo si no estamos bien en defensa. Entonces, todas esta partes tienen que unirse. Tenemos que seguir mejorando. Vamos a tener semanas largas en las que vamos a poder trabajar juntos, bien y salir a ganar partidos.

- ¿Hizo mucho daño la derrota en Zaragoza?

- Somos competidores. Cuando pierdes un partido así, te pesa. Hay que sacar lo positivo de ese día, quedarnos con que jugamos muy bien todo el partido y lo controlamos hasta los tres minutos finales. Entonces nos quedamos con lo positivo. El partido se acabó, tristemente lo perdimos, pero ya está atrás. Vamos 0-3 y eso tiene que ser algo que nos alerte de cara al futuro para seguir mejorando.

- ¿Está preparado para ser el líder en la cancha y fuera de ella?

- Sí, siento que sí. Eso es lo que vine a hacer aquí. Apoyar al equipo a hacer lo que se necesite e intentar ayudarle a ganar.

- En su presentación hace un mes dijo que su llegada al GBC estaba ligada a la figura de Valdeolmillos.

- Exacto. Conozco al 'coach'. Él sabe lo que puedo hacer y yo sé lo que va a pedirme, así que estoy muy contento. Le conozco muy bien y creo que eso es muy bueno cuando llegas a un equipo.

- ¿Cómo es el 'feeling' con el resto de compañeros?

- Muy bueno. Desde que llegué he estado muy a gusto. El 'coach', el 'staff' técnico, todos los compañeros. Cada día que pasamos juntos es mejor, se mejora, nos conocemos un poquito más dentro de la cancha y eso es bueno.

- Y el domingo llega un muy buen equipo como Tenerife. ¿Qué partido espera?

- Sabemos que son equipos difíciles, que compiten en Europa y es otro partido que tendremos que salir a ganar. Esa es la mentalidad que debemos tener.