Ignacio Núñez: «Veremos lo que pasa con la segunda plaza de ascenso» Jose Mari López El presidente Núñez no cierra la puerta a salvarse en los despachos y valora que aunque «el entorno pide volver al Gasca, yo quiero jugar en Illunbe» BEÑAT ARNAIZ Domingo, 26 mayo 2019, 22:25

El presidente del Gipuzkoa Basket, Ignacio Núñez, no quiso esperar a esta semana para hacer la valoración del descenso del equipo, después de las comparecencias de los entrenadores Pablo Laso y Sergio Valdeolmillos, ofreció una primera impresión del futuro más inmediato del club.

El dirigente de la entidad guipuzcoana se mostró claro y afirmó que «hemos quedado penúltimos, por lo tanto, nos hemos ganado el derecho de ver lo que pasa con la segunda plaza del equipo que ascienda. No me gustaría que ascendiera alguien que no cumple con los requisitos financieros. El club va a estar ahí dando la cara». Añadió que «cuando llegué en febrero y estábamos con cuatro victorias dije que había que remar porque tenía claro que el Betis iba a quedar primero e iba a ascender, pero hay que ver lo que pasa con la otra plaza». Por lo tanto, todas las miradas estarán puestas en la Final Four de ascenso que se disputa este fin de semana en Bilbao entre los propios anfitriones, Melilla, Iberojet Palma y Ourense.

Otro punto que hizo público Núñez es que no está claro que el Gipuzkoa Basket vuelva al Gasca para jugar sus partidos de LEB Oro, a diferencia de hace dos temporadas. «Gran parte del entorno pide que vayamos al Gasca, pero yo quiero jugar en Illunbe». Uno de los factores que pueden terminar decantando la balanza en esta decisión es el coste económico que tiene jugar en la plaza de toros. «Jugar en Illunbe es 160.000 euros mas caro -luz, calefacción y demás gastos recurrentes-. Si venimos a Illunbe significará que nos podemos permitir competir peor». El presidente dejó para la reflexión la pregunta de «por qué jugar en Illunbe me cuesta 160.000 euros más caro que hacerlo en el Gasca. ¿Os imagináis a una Real descendiendo, no jugando en Anoeta, yéndose a otro campo? En el Gasca tienen limitada la capacidad de llevar gente, e insisto que no me vale jugar en ACB con 1.100 personas, eso es una tristeza y una miseria».

«Junio y julio, meses clave»

Sin adelantar nada en cuanto a nombres propios de la plantilla, Ignacio Núñez auguró que «junio y julio son dos meses clave con las instituciones, patrocinadores y medios para trasladar bien los mensajes y así definir el presupuesto de la temporada que viene. Porque si no somos capaces de generar los recursos bien y tener una solidez, en enero del año que viene, juguemos en ACB o en LEB, estaremos otra vez con agonía».

Recursos que esta temporada llegaron en el mes de febrero -además del de Sanadze en octubre- con Rebec y Zeisloft. Sobre este aspecto, reconoció que «en total nos hemos gastado lo que otros en el salario de un jugador de un mes. Gente, incluso los que han quedado por debajo nuestro en la clasificación, que ha fichado jugadores con 50.000-60.000 euros al mes. Nosotros tenemos un presupuesto de 2,6 millones, 1,2 en plantilla. Es una limitación de recursos y un milagro que el equipo compita así, con esta escasez des la cara, que Sergio -Valdeolmillos- haya sido capaz de rehacer el equipo. Lo que tenemos que entender es que con esta limitación el equipo está abocado a estos vaivenes».

Sobre el día, Núñez se queda «con que ha habido más de 6000 personas que han venido a Illunbe. Recuerdo que en el primer partido en ACB de la vuelta de LEB contra el Betis estábamos mil y pico personas, y con eso un equipo no sobrevive. Es vital que la gente venga a ver baloncesto. También me quedo con que el equipo haya competido hasta el final, la honradez de nuestro entrenador, la honestidad del trabajo, con la gente que ha venido y ha disfrutado, y con la ovación que se ha llevado el equipo».