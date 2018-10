«La NBA es otra historia», dice sobre los triples de Klay Thompson Miércoles, 31 octubre 2018, 07:55

Alberto Corbacho sonríe cuando se le comenta qué opina sobre los 14 triples que anotó en la madrugada del lunes el jugador de los Warriors Klay Thompson. «Tiene un gran mérito, estamos hablando de otro estilo de juego. La NBA es otra historia». Repasando 'off the record' los números del alero de los actuales campeones de la NBA, Corbacho no deja de arquear las cejas. 24 triples intentados y catorce de ellos con éxito. Todo esto en solo 26 minutos sobre la pista. «En Europa es muy complicado. Aquí tiras tres tiros y enseguida tienes a medio equipo contrario encima», dice el alero balear. No le falta razón en cuanto a la manera de proceder de los equipos sobre los tiradores, sin quitar ni un ápice de mérito a un lanzador de otro planeta como es Thompson. Corbacho es, posiblemente, el jugador de la ACB que más rápido ejecuta el lanzamiento desde que le llega el balón a las manos y este sale hacia el aro. Por cierto que Thompson hizo 52 puntos en solo 26 minutos de juego. Es la segunda vez que logra más de cincuenta tantos jugando menos de treinta minutos. Nadie en la historia lo ha hecho. El balón estuvo en sus manos solo 96 segundos, e hizo 52 puntos.