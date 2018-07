Baloncesto «Hablé con Norel y no supo decirme por qué se ha ido» Arzallus y Azurmendi, ayer en el Palacio de Miramar. / p. martínez Nekane Arzallus expresa su decepción por la marcha del holandés el día que el GBChace oficial la renovación del patrocinio con Delteco RAUL MELERO Sábado, 28 julio 2018, 10:01

La marcha de Henk Norel al recién ascendido Breogán de Lugo, previo pago de una cláusula que se eleva a unos 30.000 euros por su libertad, ha escocido en el seno del Gipuzkoa Basket. Ya lo advirtió hace una semana en estas mismas páginas Nekane Arzallus y ayer lo volvió a atestiguar durante el acto que sellaba con Delteco su vinculación por un año más como patrocinador principal. «Sí, no lo oculto, estoy decepcionada. No lo esperaba. Ayer (por el jueves) hablé con él y no supo qué decirme, no me dijo por qué se ha ido», confesó Arzallus. «Él nos ha dado mucho pero nosotros a él también.Siempre nos ha trasladado que estaba muy contento aquí. Lo único que le puedo decir es que tenga mucha suerte en su nueva etapa».

En cuanto sospechó que las intenciones de Norel podían estar lejos de Illunbe, el GBC le ofreció una cantidad superior que el holandés rechazó. «Nos reinventaremos un año más, no pasa nada», significó Arzallus.

En el cuadro donostiarra se confiaba en la continuidad de un jugador que fue vital el año pasado con sus 14 puntos y siete rebotes por choque, lo que le valieron para ser incluido en el mejor quinteto de la Liga. Y tras sus declaraciones a este periódico donde dijo que «lo normal es que siga en el GBC» daba la impresión de que, con contrato en vigor, Norel iba a seguir siendo el referente del equipo. No ha sido así y el club está manos a la obra buscando un 'cinco' que haga olvidar al de Gorinchem.

Arzallus fue clara también con el inseparable amigo de Norel, Dan Clark, quien declinó la oferta del GBC para seguir y apunta a que volverá a jugar en Fuenlabrada. «Lo damos por perdido porque cuando estuvieron aquí los dos con el campus que organizaron con ayuda del club, le hicimos una oferta que no ha contestado».

«Gran visibilidad»

Al margen de las valoraciones sobre la marcha de Norel al Breogán, Arzallus y Xabier Azurmendi, su homónimo en la empresa de máquina herramienta Delteco, sellaron en el Palacio de Miramar el acuerdo que une al club donostiarra y a la firma eibarresa para que esta siga siendo el patrocinador principal del GBC una temporada más.

Ayer fue el apretón de manos pero el acuerdo era un hecho desde hace semanas. Hay sintonía entre el Gipuzkoa Basket y el Delteco, por lo que continua el matrimonio. «No cabe duda de que patrocinar al GBC nos ha dado una visibilidad que antes no teníamos», reconoció Xabier Azurmendi. «Sobre todo estamos contentos de apoyar un acuerdo como es este y además la relación está siendo estupenda personificada en Nekane y Miguel Santos».

Como sucedió la campaña pasada no se desveló la cantidad que va a aportar Delteco al proyecto del GBC. Arzallus significó que «nuestra intención el año pasado es que vieran el ambiente que se genera alrededor del GBCy del baloncesto. Nos han demostrado que están contentos por el retorno que les llega al ser nuestro patrocinador principal y tenemos gran alegría de que sigan con nosotros un año más».