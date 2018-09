Gipuzkoa Basket Gran ensayo del GBC ante un gigante Barro se dispone a anotar ante Voitgmann, Granger, Maiza y Poirier. / ACB PHOTO/J. C. BORRACHERO Domina con claridad durante la mitad de partido al Baskonia aunque la lógica se impone al final. Salvó y Corbacho, excelentes RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 10 septiembre 2018, 07:32

Poco o nada se parecían los rivales del Delteco GBC en el torneo de Tarragona, donde el equipo de Sergio Valdeolmillos ha estrenado la pretemporada. De un conjunto de mitad de tabla a otro de Euroliga. Sin embargo el regusto que ha dejado la escuadra donostiarra es muy bueno. Ayer el granadino recortó la rotación -no jugaron ni Sanz ni Azpeitia- y no solo tuteó al su exequipo sino que le superó durante bastantes minutos.

70 DELTECO GBC 77 BASKONIA Delteco GBC: D. Pérez (0), Nevels (8), Salvó (17), Van Lacke (6) y Barro (6) -quinteto inicial- Maiza (10), Corbacho (16), Oroz (2) Beraza (5), Azpeitia(-) y Sanz (-). Baskonia: Vildoza (0), Hilliard (2), Shields (18), Shengelia (15) y Poirier (9) -quinteto inicial- Huertas (4), Penava (5), González (-), Sederkeskis (0), Diop (8) y Granger (10). Parciales: 19-20, 41-34 (descanso). 54-53 y 70-77 (final). Árbitros: Hierrezuelo, García González y Lucas. Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente al Circuito Movistar disputado en el Palau d'Esports de Catalunya en Tarragona.

Baskonia tenía bajas. Pero el Delteco más. Y ya se sabe que cuando hay ausencias el gran perjudicado es el equipo más pequeño. Aunque a esto del baloncesto los 'bajitos' cada vez tiran mejor y llegan más alto; sigue siendo un deporte para altos. El cuadro gasteiztarra presentó ayer a Poirier (2,13), Voitgmann (2,11), Diop (2,10) y Shengelia (2,06). Enfrente solo dos hombres de más de dos metros: Barro (2,06) y Salvó (2,05).

Al GBC le dio igual. Sí se le atragantó el inicio. La envergadura de los de Pedro Martínez, los grandes brazos de sus jugadores, no le permitieron siquiera mirar al aro. Valdeolmillos pidió tiempo muerto. Sacó la pizarra e indicó varios movimientos. «Hay que jugar, chavales». Pues nada, dicho y hecho. Después del 2-7 inicial (min. 4) llegó el momento Salvó, primero para desatascar el ataque con un triple. Un taponazo y un contraataque de libro. Resultado: el Delteco carburó y se puso por delante 12-10 (min. 6). Ocho puntos del catalán engrasaron a los donostiarras y después fue el turno de Maiza y Corbacho.

Con el Ibarra en la dirección y el balear merodeando desde el 6,75 dieron un clínic de lo que es jugar. Tanto que un triple de Maiza puso un 33-25 (min. 17) que le daba la espalda a la lógica. Un poco más tarde, Salvó fue el que conectó una bomba desde 6,75 para un claro 41-31 en favor de los donostiarras. Alberto Corbacho hizo diez puntos gracias a tres triples, uno con adicional. El GBC estaba dando un recital en ataque y en defensa. Maniató a todo un gigante como el Baskonia durante diez minutos. Beraza estuvo también a un excelente nivel durante este cuarto.

Sin aliento al final

El que estuvo un poco peor fue Nevels, quien venía de hacer 17 puntos contra el TAU Castelló, y ayer se quedó en 8. Le penalizó mucho sus cinco pérdidas de balón, aunque recuperó tres. No jugó mal en la reanudación el Delteco, pero no vio aro. Lo aprovechó el Baskonia con un parcial 0-13 que dio la vuelta al marcador. Sin embargo, cuando se podía pensar que el equipo vitoriano iba a abrir brecha, el GBC volvió a comandar el choque gracias a un activo Barro y la puntería de Corbacho, pero esta vez por exigua diferencia, 54-53 (min. 30). La diferencia física fue fundamental en el cuarto de la verdad. El Delteco llegó sin aliento, jugando con dos hombres menos y ante todo un gigante. Shengelia, Granger y Shields, rompieron el partido mediado el cuarto y el último empujón donostiarra no fue suficiente. No queda sino estar satisfechos de cuarenta minutos en los que el GBC demostró que puede hacer un buen baloncesto. Además, con cuatro bajas importantes: el base y tres jugadores interiores. Los donostiarras retomará hoy los entrenamientos y su siguiente choque será el miércoles en Salamanca ante el Fuenlabrada (20.30 h.).