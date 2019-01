Gipuzkoa Basket Confianza y unión en la plantilla del GBC Sekulic se dispone a lanzar a canasta ayer en el Gasca. / FRAILE Los jugadores del Delteco cierran filas sobre posibles cambios y Sekulic y Burjanadze afirman que la solución «no se encuentra fuera» BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 enero 2019, 09:03

Con la llegada del frío, la plantilla del Gipuzkoa Basket ha huido de Illunbe y se ha refugiado en el Josean Gasca para entrenar y seguir buscando la fórmula de la victoria y la salvación. Al mismo tiempo, los jugadores se resguardan en la unidad del grupo y no quieren escuchar nada que esté relacionado con el trabajo de los despachos sobre un posible cambio de entrenador o la llegada de nuevas piezas al equipo. Muestran total confianza en sus compañeros y en el cuerpo técnico.

Se puede decir de alguna manera que el corazón del grupo puede ser Beqa Burjanadze por la garra y pasión con la que juega siempre. Y todo lo contrario Blagota Sekulic. Un hombre frío, reservado, calculador. Ambos jugadores pueden hacer su propio análisis de la situación actual del equipo y de la cruel derrota del domingo ante el Manresa en la prórroga, pero coinciden a la hora de apoyarse en el equipo como clave para intentar sacar adelante la temporada.

El georgiano, preguntado por si es necesario un cambio en la plantilla, es tajante. «Ese tema a mí no me toca. Yo y todos mis compañeros estamos encantados con todo lo que tenemos. No debemos buscar la solución de nuestros problemas fuera con nuevos jugadores o entrenadores. Tenemos que mejorar nosotros mismos y no buscar fuera».

Sekulic, por su parte, entiende que la afición pida responsabilidades, pero no cree que sea la persona indicada para hablar de posibles cambios en la plantilla. «Entiendo que la grada quiera que su equipo gane y en algún momento pida cambiar al entrenador o a los jugadores, les entiendo perfectamente, pero yo confío en mis compañeros y en mi entrenador. Confío en todos».

Sobre la derrota, que el pívot montenegrino la describió como «muy muy dura», Sekulic fue más allá del análisis del propio partido para evaluar la situación del equipo. «Hemos tenido tres o cuatro partidos ajustados que podíamos haber ganado. En algunas ocasiones nos ha faltado suerte, en otras quizá podíamos haber hecho las cosas de otra manera, pero esta es nuestra realidad. Son partidos que, en caso de victoria, nos daría otra visión de la situación en la que estamos, pero no hemos ganado y hay que seguir luchando. Es muy duro para mí, mis compañeros y todo el cuerpo técnico, pero hay que seguir».

Burjanadze tiene aspectos positivos a destacar a pesar de la derrota. «Hasta poco más de un segundo del final estábamos ganando y llegamos a la prórroga ante un buen equipo», pero tampoco oculta lo malo. «No pudimos ganar y dejamos escapar otra victoria en casa, la segunda en la prórroga esta temporada. Esto es lo que más nos duele».

El ala-pívot admitió que dolió mucho que, tras tener el partido en la mano, se fuese a la prórroga. «Nos afectó mucho, pero esto es el deporte y como vamos diciendo toda la temporada, no bajaremos los brazos y vamos a seguir trabajando. Analizaremos el partido para ver qué podemos mejorar. Con el corazón caliente se pueden sacar muchas conclusiones, pero dejando un poco de tiempo podemos ser realistas y darnos cuenta que realmente las cosas no pasaron así».

Sekulic, «dolido y afectado»

En la comparencia que hizo ayer ante los medios, a Sekulic se le vio aparentemente afectado por sus dos 'errores' finales: el primer tiro libre fallado y la falta cometida después a Lundberg que Manresa aprovechó para forzar la prórroga. «Tuve un partido bueno hasta ese momento. Podíamos haberlo hecho mejor en los últimos instantes. Yo el primero. Quiero decir que este partido fue mi responsabilidad. Un jugador que junto a Fede Van Lacke tiene tanta experiencia tiene que ser mejor en esos momentos del encuentro. El partido era muy importante para nosotros. Es muy duro y me duele mucho. Es evidente que podíamos haber hecho otras cosas», concluyó.