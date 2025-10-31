Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio García, en el transcurso de un partido en Illunbe. Estrada
Baloncesto

Gipuzkoa Basket necesita ganar tanto como el Tizona al que visita

Afronta una de las salidas más comprometidas por los partidos de «ida y vuelta» que propone el Burgos y que va a exigir «un nivel de concentración alto», según Sergio García

Álvaro Vicente

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:08

Las urgencias asoman por igual en San Sebastián y en Burgos con dos aspirantes a la zona de playoff que navegan en la baja cuando ... no están destinados a ello y por tanto con la misma necesidad de iniciar el despegue.

