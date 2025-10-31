Gipuzkoa Basket necesita ganar tanto como el Tizona al que visita

Las urgencias asoman por igual en San Sebastián y en Burgos con dos aspirantes a la zona de playoff que navegan en la baja cuando ... no están destinados a ello y por tanto con la misma necesidad de iniciar el despegue.

Inveready visita hoy la pista del Tizona Burgos. Significa que tiene ante sí una de las salidas más comprometidas por más que el Tizona esté en horas bajas.

Espera en Burgos un equipo que anota mucho –es el tercero con mayor promedio de puntos por partido (90,4), superado solo por Coruña y Fuenlabrada– pero que también recibe mucho (95) porque si no no estaría con solo una victoria en cinco partidos.

Ante el escenario que se intuye, «con mucha ida y vuelta», el entrenador de Gipuzkoa Basket, Sergio García, considera que sus jugadores deberán mantener un nivel de «concentración alto» en cada acción del partido porque solo así se podrá hacer frente al Tizona, un equipo que propone «partidos diferentes».

Gipuzkoa Basket llega a este duelo después de no jugar el último fin de semana por ser el equipo al que le tocó descansar en esta liga de diecisiete equipos. Esos días de parón competitivo le han venido bien al grupo, según desveló ayer su entrenador, porque ha permitido sumar un importante volumen de entrenamientos, «algo que necesitábamos».

Cerrar el rebote, evitar los contraataques y dificultar todo lo que se pueda el lanzamiento exterior del Tizona (tira una media de 36 tiros de los que anota el 30,9%) son las tareas que se pone Gipuzkoa Basket para tratar de conseguir un triunfo que le permita corroborar en la tabla las buenas sensaciones que solo ha ofrecido a chispazos. El escolta Gerard Jofresa es su máximo anotador, con 11,4 puntos por partido, y el ala pívot Gabriel Gil el que más rebotes captura (5,4).

Para el Tizona el de hoy es el último partido que juegue en casa antes de encadenar tres lejos de Burgos (dos de liga y uno de Copa) así que su entrenador Jordi Juste también tiene marcado con una equis la noche de hoy sabedor de que todavía no ha dado con la tecla. «Nos falta solidez defensiva y hay que crecer desde ahí. Si los resultados acompañan será un poco más fácil. En ataque tenemos muchos recursos y mucho talento, y serían mejores si defendiéramos un poquito más», confesó ayer.

Juste recupera hoy al sueco Felix Terins, que lleva lesionado desde la primera jornada, por lo que será el segundo partido en el que pueda contar con sus doce efectivos. «Es un equipo que comparte muy bien el balón, juegan muy bien a nivel de espacios y tienen una identidad muy dura y aguerrida», dijo de Gipuzkoa Basket.