Gipuzkoa Basket Corbacho: «Es un orgullo igualar el récord de triples. Ahora a superarlo» La mascota del Delteco GBC felicita al alero Alberto Corbacho. / EFE Gipuzkoa Basket se ha puesto en marcha este lunes después de la victoria del sábado para preparar el partido del próximo domingo frente al Real Madrid BEÑAT ARNAIZ Lunes, 12 noviembre 2018, 11:22

Los lunes son menos lunes después de una victoria, y así ha sucedido en Illunbe en el primer entrenamiento de la semana del Delteco GBC. Tras la victoria conseguida el sábado ante San Pablo Burgos, Gipuzkoa Basket afronta con más ilusión unos días de trabajo que culminarán con el partido el domingo a las 12.30 horas ante el Real Madrid en el Wizink Center.

Alberto Corbacho y Beqa Burjanadze, los dos máximos anotadores en la segunda victoria de los donostiarras en la ACB y que les permite no ser últimos en la clasificación, han comparecido ante los medios esta mañana. El mallorquín completó su mejor partido con la elástica del Delteco GBC con 25 puntos y 8 de 11 en triples. Ha transmitido que «siempre hay que estar preparado para ayudar al equipo para encontrar esos tiros. El otro día entraron y cambiamos la dinámica del encuentro. Conseguimos ponernos por delante en el marcador, abrir el campo y buscar otras opciones».

Cuando uno de los mejores tiradores tiene la sensación de encontrarse bien, no hay que desaprovechar esa oportunidad. Sus compañeros supieron encontrarle y Corbacho se encargó de castigar la inexperiencia de Radoncic para llegar hasta los ocho triples convertidos. «Al principio me encontré bien y podían haber sido tres, cuatro o los que fueran. En este caso ayudó a conseguir la victoria, así que contento y a seguir trabajando».

La cifra de ocho triples más allá del 6,75 (en varias ocasiones mucho más allá) es el récord del Gipuzkoa Basket, igualado con Jimmy Baron. Sobre este aspecto, ha dicho ser un orgullo igualarlo, ahora a intentar superarlo».

Burjanadze, «de aquí para arriba»

En el partido ante Obradoiro el georgiano Beqa Burjanadze ya mostró sus cualidades y su mejoría física, y ante Burgos confirmó las buenas noticias con 19 puntos, 6 rebotes y un espectacular 2+1 a aro pasado que levantó al público de sus asientos. «Siempre quiero mirar hacia arriba, nunca para atrás y no parar de mejorar. Los jugadores que vinimos de lesión fuimos importantes el día de la victoria. Nos alegramos un montón porque nos sirve para sentirnos mejor y además somos jugadores importantes dentro del equipo y necesitamos cada pieza de todos los que estemos» ha dicho Burjanadze.

Respecto al partido del sábado, «el Real Madrid ni ningún equipo es invencible. No existen los equipos invencibles, creo yo. Pero eso sí, cada error nos va a costar más que contra cualquier otro equipo, y esa es la principal diferencia. No tenemos nada que perder y lo primero que tenemos que hacer es competir, y después a ver si ganamos». Pablo Laso suele hacer muchas rotaciones entre los partidos de Euroliga y los de ACB, y preguntado por quién prefiere que no juegue, Burjanadze se ha mostrado indiferente. «Sinceramente, me da igual quién descanse y quién juegue. Todos son buenos jugadores. Sale Campazzo y entra Llull, ¿qué diferencia hay? Eso no va a ser de mayor importancia».