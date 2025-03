Odriozola «El de mañana es un partido donde sólo vale ganar»

Raúl Melero Martes, 11 de marzo 2025, 11:57 Comenta Compartir

«Es un partido muy importante para los dos equipos. Los dos estamos en una situación en la que no queríamos estar. Simplemente queremos ganar el partido. Estamos enfocados en el partido de Valladolid, conscientes de la situación en la que estamos. Con ganas de que llegue mañana para jugar otro partido». No pueden ser más elocuentes las palabras de Mikel Odriozola sobre el choque de este miércole (20.30 horas) ante el real Valladolid en el Amenabar Arena. Jugar de local entre semana siempre es un engorro y, cuando hay mucho en juego, como es el caso de mañana, puede hacer que el ambiente sea más frío de lo habitual. Odriozola ha querido realizar u llamamiento, anteponiendo que el equipo «no está dando el nivel que esperábamos».

El técnico de Aiete ha dicho que «no lo he hecho nunca hasta ahora, porque siempre os he dicho que primero tengo que dar yo para luego pedir, pero creo que es un partido muy importante y tenemos que entender todos que es muy importante. Sé que el miércoles es difícil venir, pero el que venga, que esté con nosotros hasta el final, que apriete, que debemos ir todos unidos, matarnos ahí, que lo más importante es sacar esa victoria como sea».

Frases que muestran bien a las claras que después de una racha de dos triunfos en las últimas doce comparecencias, la situación clasificatoria aprieta de verdad. En el partido disputado en el Pisuerga, el GBC venció por trece puntos, un triunfo sobre los pucelanos significa poner dos partidos de diferencia. Sobre el rival, guiado por el altzarra Iñaki Martín, quien estuvo dos temporadas como ayudante de Marcelo Nicola en el GBC, Mikel Odriozola ha comentado que «ha cambiado mucho» desde que su equipo pisara el Pisuerga. «Sobre todo porque Wilson no jugó en la ida, Mike Torres tampoco, Demers y Cele no habían llegado y ahora mismo preparas el scouting y los más importantes son casi estos cuatro jugadores», ha comentado Odriozola. Valladolid, que firmaba cinco derrotas consecutivas, se reencontró con el triunfo el fin de semana pasado ante el Palencia, con lo que llegará a Donostia con la moral por las nubes.

No cree el entrenador donostiarra que le pueda entrar «pánico» a su equipo por la difícil situación clasificatoria. «A mí personalmente no es el pánico una cosa que me entre ahora mismo, yo tengo las ganas de hacer lo bien, o sea, de hacer lo que queremos hacer», comenta Odriozola. «Tenemos un montón de cosas que hacer bien. Cuanto más colectivos seamos a nivel de espíritu, cuando un compañero haga un error, que luego sepamos que vamos a estar todos para cubrirnos y no permitir encadenar dos errores», advierte. Sobre la mala racha de dos triunfos sobre trece compromisos, Odriozola cree que «hay momentos de partido que recibimos un parcial y que somos inconsistentes. Hemos hablado mucho de eso y solo estoy concentrado en cómo hacer que el equipo solvente estos malos momentos».

Ha puesto en valor la llegada de Daishon Smith, quien jugó en Cartagena sin apenas entrenar con el equipo y ha explicado que fue un movimiento porque «nos dijeron que Aranitovic tenía una oferta de la Cibona y nos tuvimos que mover en 24 horas». Sobre Stürup y su lesión ha dicho que «se le salió el hombro en Sevilla y no tenemos certeza de cuándo va a poder volver». También ha comentado que Mikel Motos «empieza a hacer trabajo poco a poco con el grupo» y su incorporación al entrenamiento normal será progresiva.

Gipuzkoa Basket