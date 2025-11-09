Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Garcia, durante un tiempo muerto. Lobo Altuna

El GBC está de luto

Mal encuentro, donde firma un errático día desde el tiro libre y el triple (4 de 30) y cae por quinta vez en seis partidos de liga disputados

Raúl Melero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:06

A pocos sitios en el baloncesto moderno se va con 65 puntos anotados. Y por ello el GBC perdió ante el recién ascendido Fibwi Palma, ... que jugó con más acierto y templanza los minutos de la verdad. Solo un triunfo en este arranque para los guipuzcoanos, que pasarán otra semana en la parte baja de la tabla. No hay duda de que el baloncesto sacará al cuadro de la ranita meridional de esta situación. Solo lo ha mostrado en cuenta gotas y esta liga no espera, con lo que deberá espabilar la semana que viene, nuevamente en Illunbe ante el Zamora.

