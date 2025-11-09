El GBC está de luto

A pocos sitios en el baloncesto moderno se va con 65 puntos anotados. Y por ello el GBC perdió ante el recién ascendido Fibwi Palma, ... que jugó con más acierto y templanza los minutos de la verdad. Solo un triunfo en este arranque para los guipuzcoanos, que pasarán otra semana en la parte baja de la tabla. No hay duda de que el baloncesto sacará al cuadro de la ranita meridional de esta situación. Solo lo ha mostrado en cuenta gotas y esta liga no espera, con lo que deberá espabilar la semana que viene, nuevamente en Illunbe ante el Zamora.

En un partido extraño, el final fue histriónico. Porque la puntilla para los de Sergio García llegó desde el tiro libre -no fue una sorpresa después del concierto de pito de los colegiados que señalaron 45 faltas y hubo 62 tiros libres en ambos aros- con laron Smith de protagonista. El interior del Fibwi no es un fino estilista desde la línea y había fallado sus tres anteriores tiros. Metió el cuarto a tablero. Para llorar. Supuso el 65-69 y quedaban quince segundos. El triple de meter miedo se lo jugó Ngom y falló. El senegalés fue el mejor de los guipuzcoanos con 20 puntos, diez rebotes y tres tapones. El faro de Dakar no fue suficiente para la oscuridad que supuso el partido.

El inicio, un espejismo

No encontró el ritmo adecuado de juego el Gipuzkoa Basket y eso que fue casi desde el principio por delante en el marcador. Por ello, el público pensaba que en cuanto fluyera un poco más el ataque, el cuadro guipuzcoano iba a despegar. Porque la escuadra de Sergio García vivió del tiro libre. Anotó en el primer cuarto 13 de 18 intentos, es decir que más de la mitad de los puntos llegaron desde la línea del 4,60. Y eso que los colegiados metieron al GBC en bonus desde el minuto 3 de partido. Dos faltas de Nicolau y otras dos de Rosa. Tras las primeras mínimas ventajas salió la torre de Dakar para desnivelar el choque. Tanor Ngom forzaba faltas, reboteaba y taponaba. Todo por el mismo precio. Se pasó del 9-10 (min. 6) a cerrar el cuarto con once de ventaja, 24-13. El senegalés se fue con nueve puntos, siete rebotes y 3 gorros.

Los cuatro guipuzcoanos más Ngom salieron en el segundo cuarto para intentar ampliar la ventaja pero poco a poco ésta fue menguando. Bryan Vázquez conectó dos tiros, Bombino se hizo con un rebote de ataque para pegarse, 25-24 (min 13). Terry dio algo de aire pero atrás el Gipuzkoa Basket no se encontraba. Un triple de Hanzlik y una bandeja de Korsantia fueron las únicas canastas en juego en este cuarto y el Fibwi empezó a ver el aro fácil, y con los tiros libres le fue dando la vuelta al luminoso, 32-38 (min. 18). Un último arreón con un matazo de Ngom y un triple de Varela (el GBC se fue al descanso con 3 de 13) dejaron la diferencia en solo un punto, 37-38.

El paso por el vestuario no cambió mucho el panorama, no había agua milagrosa. Siguió el Fibwi con ventaja y el GBC se puso a rebufo empatando a 42, 44, 48 y 50. Zubizarreta tiró del carro al final del cuarto con un mini parcial con Ngom para llegar al cuarto de la verdad con una mínima renta, 55-53. El partido se jugaba desde el tiro libre, donde tampoco estuvo bien el GBC. Firmó un 19 de 30 intentos, porcentaje muy escaso en estos niveles. Lo que se unió a otro día horrible en el triple como sucedió ante el Tizona; 4 de 30. En los segundos veinte miuntos el Inveready no metió ningún triple. Esa fue otra de las tumbas que se cavó para terminar perdiendo.

Cero absoluto al final

Cogió enseguida tres de ventaja el Inveready con un gran Ansorregi pero entre Capalbo y Jon Ander Aranburu (jugadorazo el donostiarra para quien no le hubiera visto hasta ayer) le dieron la vuelta al partido y se entró en la recta final varios cuerpos por detrás, 63-66 a 3:55. Otro de los dramas de ayer; solo dos puntos desde ese instante hasta el final, dos tiros libres de Hanzlik y Ngom. A nada en los dos últimos minutos. Quiere esto decir que el Fibwi metió una bandeja por parte de Capalbo y el tiro libre mencionado a tabla de Smith. Sin meter, no hay nada que hacer. Bracey cerró el partido aunque ya estaba candado. Toca resetear pero sobre todo hay que esmerarse en meter.