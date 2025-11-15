El GBC continúa sumido en las tinieblas

El guion estaba destinado para que Gaizka Maiza saliera a hombros. Todas las trazas llevaban a que el ibartarra fuera un héroe no esperado ... pero absolutamente merecido. Los 28 puntos que anotó fueron lo mejor de la noche en un, una vez más, desangelado pabellón, que no pudo celebrar el triunfo. Todo lo contrario. Está cerca de la UVI y, deportivamente hablando, el equipo guipuzcoano se vio otra vez superado. Zamora ayer, el anterior Fibwi Palma y más el de Copa ante Palmer son un saldo de derrotas en casa demasiado duras. Sigue entre tinieblas.

La trama fue cambiando casi minuto a minuto como esta crónica. Maiza se vistió de Superman viendo que Terry estaba 'out' y que el balón quemaba al resto. El frío de Ibarra le vino de maravilla para echarse al equipo encima. Lo hizo durante todo el choque pero cuando la nave zozobraba salió el talento del escolta guipuzcoano.

El GBC tocó fondo en el minuto 33 de partido cuando un triple de Peris volvió a silenciar el Amenabar Arena con un lapidario 62-79. Antes lo había hecho el islandés Thrastarson, quien entre tiros libres, una canasta con antideportiva de Ngom, más los triples de Rogers y Peris, dejaban el asunto realmente complicado.

Sin embargo, Maiza, subido en su corcel a lo John Wayne, desenfundó con 17 abajo todo el tambor de su revólver. Clavó dos triples en 30 segundos y robó un balón para la histeria generalizada, 73-81 (min. 36). Apareció Nicolau en su ayuda con seis puntos seguidos para un esperanzador 79-84 a falta de 2:10. Varios ataques sin ver aro por ninguno de los dos lados fueron la antesala del mejor momento del día. El séptimo triple de Maiza que ponía al GBC a tiro, 82-84.

Falló por dos veces el Zamora y llegó lo esperado. Algo que hubieran firmado los seguidores guipuzcoanos varios minutos antes; tener bola para ir a la prórroga o ganar. Y se la jugó quien se le debía jugar. El tiempo corría y Maiza se tiró al aro. Recibió falta de Martínez y otra de Thrastarson. Tiró como pudo y el balón llegó a las manos de Nicolau que tiró cuando sonaba la bocina. No hubo ni el consuelo de las imágenes. El tiro estaba fuera de tiempo pero había dos faltas que hubieran llevado al ibartarra a la línea de tiro libre.

Superados

El épico final no debe ocultar el mal momento del equipo. No volvió a jugar McGhie, lesionado, y hubo jugadores como Terry muy por debajo de lo que ha demostrado. El Gipuzkoa Basket abusó del triple, lanzó 47 de los que metió 15. Signo inequívoco de las prisas que había, bien por despegarse cuando fue por delante, bien por coger al Zamora, cosa que sucedió al final.

El cuadro castellano se agigantó con las bajas de Round y Roberts, tuvo la cabeza fría y en el momento en el que GBC cogió ventaja en el tercer cuarto, el Zamora se pegó al partido. Tampoco hay que olvidar los 32 tiros libres del cuadro castellano por los 14 que lanzó el GBC. Pero el arbitraje no es excusa. El equipo se vio superado por momentos y la clasificación no engaña.