Gaizka Maiza, que anotó 28 puntos, lanza dese la línea de tres anoche en Illunbe. IVÁN MONTERO
Baloncesto

El GBC continúa sumido en las tinieblas

Mal encuentro y lógica derrota a pesar de que casi levanta 17 puntos de desventaja en siete minutos y se queda con la miel en los labios

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

El guion estaba destinado para que Gaizka Maiza saliera a hombros. Todas las trazas llevaban a que el ibartarra fuera un héroe no esperado ... pero absolutamente merecido. Los 28 puntos que anotó fueron lo mejor de la noche en un, una vez más, desangelado pabellón, que no pudo celebrar el triunfo. Todo lo contrario. Está cerca de la UVI y, deportivamente hablando, el equipo guipuzcoano se vio otra vez superado. Zamora ayer, el anterior Fibwi Palma y más el de Copa ante Palmer son un saldo de derrotas en casa demasiado duras. Sigue entre tinieblas.

