«En ganas no nos puede ganar nadie y Bilbao lo ha hecho»

«En intensidad nos han pasado por encima y eso no puede ser». Una de las reflexiones a pie de pista de Miquel Salvó tras la abultada derrota. «Sabemos el equipo que somos y lo que no puede faltar es que lo demos todo». El alero catalán aseguró que no entraña preocupación el resultado de ayer pero «nos vamos con la cabeza baja pero siendo conscientes de que cuando lo hemos hecho bien, hemos ganado y nos hemos quedado con buenas sensaciones. En ganas no nos puede ganar nadie, pero ellos lo han hecho».

Hablando de ganas, Salvó desea que comience el campeonato «por supuesto. Tenemos muchísimas ganas de que empiece la Liga, nos vemos preparados pero tenemos que dar un pasito adelante más». El jugador nacido en Vilanova i la Geltrú hace un llamamiento «para que la gente suba a Illunbe. Ojalá seamos los del último día de la temporada pasada y a partir de ahí ir subiendo. De verdad, ellos son nuestro sexto hombre y les necesitamos».

Salvó ha disputado cinco encuentros amistosos y ha promediado 15,4 puntos por partido. «Estoy con confianza y me adapto a todo lo que me diga el entrenador, pero lo importante es que el equipo gane», comentó Salvó.