Exjugador del GB Gaizka Maiza: «Me daba un poco de respeto salir, pero ahora todo va genial» Imagen de archivo de Maiza / LUSA Jugador del Leyma Coruña El base de Ibarra jugará el domingo en el Gasca con el Leyma Coruña frente al Gipuzkoa Basket, club del que «nunca me llegó la oferta» BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 octubre 2019, 07:16

Gaizka Maiza (Ibarra, 1996) debuta el domingo en el Gasca (17.00 horas), pero lo hará con la camiseta del Coruña ante su exequipo, el Delteco Gipuzkoa Basket. El base afronta su primera experiencia lejos de casa en la ciudad gallega, «muy bonita, tranquila y más barata que Donosti».

- ¿Cómo están siendo los primeros meses en A Coruña? ¿No le dio vértigo dar el paso?

- Un poco sí, me daba un poco de respeto porque estaba acostumbrado a estar cerca de casa, pero hasta ahora me va todo genial.

- La derrota ante el Lleida (65-82) en el primer partido fue dura.

- Salimos muy flojos y en ataque no corrimos con el balón. Lleida jugó un buen partido, llegamos al descanso veinte puntos abajo y remontar esa diferencia es muy difícil.

- Tienen un equipo prácticamente nuevo, al igual que el Delteco.

- Nosotros hemos fichado mucho. Respecto al año pasado han continuado cuatro jugadores y el resto somos nuevos, y Gipuzkoa Basket lo mismo. Aunque los guipuzcoanos se conozcan entre ellos, el resto son fichajes. Ganar en Granada es muy difícil, pero ahora, siendo el primer partido en casa, saldrán con muchísimas ganas y nosotros tendremos que incluso superarlas e intentar poner el nivel físico muy alto.

- Son tres bases en el equipo, ¿cómo está siendo la competencia?

- Mike Di Nunno ha tenido varios percances en pretemporada y no tiene muy bien el tobillo. Pablo Ferreiro nos ayuda en el puesto de base, pero también puede jugar de escolta. Por ahora estoy a gusto. Al principio me costó coger el ritmo. Ciudad nueva, equipo nuevo... Creo que todo influye, no estaba bien de piernas y me notaba fatigado, pero poco a poco le estoy cogiendo el truquillo.

- ¿Le ayuda la presencia de Sergio García?

- Sí. Cuando terminamos la temporada en San Sebastián él tenía su idea muy clara y le llegó la oportunidad de entrenar aquí, y muy pronto se puso en contacto conmigo para decirme que le gustaría muchísimo que estuviese con él. Si un entrenador de tal calibre confía plenamente en ti, es muy difícil decir que no.

- ¿No quiso esperar a que le llegara una oferta del Gipuzkoa Basket?

- A mí nunca me llegó la oferta del Gipuzkoa Basket. Hablé con ellos, aún estaban sin entrenador y les dije que no podía esperar tanto. Tenía la propuesta del Coruña y era una oportunidad muy buena. Tenía muchas ganas de salir de mi zona de confort.