Fisac asegura que «fue muy fácil conversar con el Zaragoza»

Porfirio Fisac fue presentado ayer como nuevo entrenador del Tecnyconta de Zaragoza para las dos próximas campañas. El extécnico del Gipuzkoa Basket declaró en su puesta de largo que «mi objetivo será realizar el baloncesto que mejor se adapte a nuestras características y sacar el cien por cien de cada jugador. Lo primero será transmitir mi filosofía, mi criterio y mi manera de actuar. Vamos a luchar todos los partidos y, si no es así, es que no estoy haciendo bien mi trabajo».

Fisac estuvo acompañado por Pep Cargol, nuevo director deportivo del Tecnyconta y de Reynaldo Benito, presidente del club. Sobre cómo se gestó el fichaje, Fisac dijo que «me dio la sensación de que llevábamos muchos años hablando de baloncesto, todos en la misma dirección. Me resultó muy fácil conversar con ellos. Me trasladaron cosas que yo sentía, o que yo había trabajado en mis últimos equipos», confesó. El castellano se despidió el pasado 30 de mayo del Gipuzkoa Basket, con quien tenía contrato en vigor pero decidió romperlo. «Siento que he completado mi ciclo», dijo aquel día. Ahora inicia una nueva andadura a orillas del Ebro, con el que será su cuarto equipo en la ACB tras el GBC, Valladolid y Fuenlabrada.