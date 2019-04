Un final inesperado

Lágrimas sabatinas por la derrota ante el Andorra. Multiplicadas por miles debido al triunfo del Breogán en Badalona. Algo inesperado realmente. Según la RAE, inesperado es algo «que sucede sin esperarse». Extrapolándolo a la realidad del GBC, deberá haber algunos resultados inesperados de aquí a final de año. No parece que haya otra pócima para salvar la categoría.

Poco tiempo y pocos partidos. Con un final de curso de traca: Baskonia, Barcelona y Real Madrid dentro de los últimos cuatro partidos. La única buena noticia para el Gipuzkoa Basket es que esos tres equipos de Euroliga estarán enfocados en sus opciones de Final Four o cómo llegar en las mejores condiciones al playoff por el título. ¿Es imposible ganar a este tipo de equipos? No. Lo ha demostrado el Breogán entre otros. El GBC tendrá que ir interiorizando que habrá que sacar alguno de esos choques para no dar con sus huesos en la LEB.

Y para que eso suceda hay que llegar a mayo con vida después de los cuatro partidos -Estudiantes, Manresa, Joventut y Obradoiro- que tiene en abril. El GBC va a tener que jugar más finales que el Madrid de Laso. Porque todos los partidos son finales para la escuadra de Valdeolmillos. Durísimo para la cabeza de los jugadores salir al campo sabiendo que juegas en el filo de la navaja. No se pueden tomar los partidos que quedan de otra manera.

La salvación más cara de los últimos años espera a un GBC que planificó las cosas a inicio de campaña de una forma poco ortodoxa. Inesperada. El poder estaba en el 'uno' y en el 'cinco'. Uno está inédito y el otro en México. Ojalá se pueda celebrar algo al final de curso, pero está tremendamente difícil. De no conseguirlo, las explicaciones habrá que pedirlas en el despacho de los gestores.

Por otro lado, me gusta leer que Barro y Bobrov van a dar una clase de entrenamiento específico al pívot en Beasain, o que Dani Pérez y Rebec van a enseñar cómo juega un base a los jóvenes. O que el GBC ha invitado este sábado a todo los clubes de Gipuzkoa a comer porque se quiere extender a todo el territorio y entiende que tiene que ir de la mano con ellos. Algo inesperado otrora.

Juntos es más llevadero. Ya sea para celebrar algo inesperado para muchos o para sobrellevar la desgracia.