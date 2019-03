La gente salió tocada de Illunbe. Una cosa es pensar en derrotar a un equipazo como es el Valencia y otra perder como lo hizo el equipo guipuzcoano. No por el último tiro. No por las decisiones del minuto final. Sino porque tuvo diez de ventaja, seis en los últimos tres minutos con bola a favor y no pudo cerrar el choque.

La zona de vestuarios de Illunbe era un velatorio. Jugadores ocultos bajos sus capuchas, directivos con el semblante serio y el staff técnico entrando al despacho con la cabeza gacha. No era para menos porque partidos como los de ayer suponen, además del triunfo, kilotones de energía. Y de golpe y porrazo, el GBC se quedó sin ninguna de las dos.

Resulta baladí pensar qué hubiera supuesto el triunfo. Ahora todo se vería de otro color. Y la victoria hubiera significado un refrendo a una semana repleta de noticias. Con nuevo presidente, dos jugadores que se estrenaron ayer y que hubiera sido la guinda perfecta a lo que se consiguió en Gran Canaria antes del doble parón. Pero mejor no pensarlo, porque sino hay que ir a la farmacia a por paracetamol.

La defensa que exhibió el GBC ayer fue digna de mención. Maniató al Valencia, lo que pasa que faltó un poco de muñeca en la segunda mitad. Ningún triple en veinte minutos es demasiada ventaja. El baloncesto son detalles. Como el triple de Van Rossom. No había metido ninguno hasta el que le puso a un punto de los donostiarras en el último minuto de partido. Haber sacado una falta o meter alguna de las últimas posesiones hubiera cambiado el sino del choque y ahora estaríamos hablando de otro cosa. Como se volvió a escuchar en las gradas, «¡os queremos así!». Ojalá el próximo, con final feliz.