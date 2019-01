Baloncesto Directo: Un 18-0 de parcial, pone por delante al GBC (35-31) Corbacho en una acción del partido frente al Manresa. / J.M. López Los de Valdeolmillos han realizado un espectacular segundo cuarto con un parcial de 25-9 a su favor RAÚL MELERO Domingo, 13 enero 2019, 13:29

(Avance)

Toolson fue el autor de los primeros cinco puntos demostrando su buena muñeca. Un tiro tras bote y un triple desde la esquina. El Delteco empezó frío y con dudas. Barro fue el jugador que acaparó más balón pero con su tibieza de cara al aro, no se tradujo en canastas. Lallane aprovechó los cambios en defensa para anotar cerca del aro y el primer momento de tensión llegó tras un triple de Ryan Toolson, 2-12 (min. 5) que obligó a Valdeolmillos a solicitar tiempo muerto.

No cambió ningún jugador el granadino y se encomendó a su quinteto inicial. Fue Dani Pérez quien minuto y medio después anotó la segunda canasta del GBC, un escaso bagaje se mire por donde se mire. Ryan Toolson siguió con su recital y el Manresa pescó un par de rebotes de ataque para seguir viviendo con rentas que no bajaban de los diez puntos. Nevels salió y metió cuatro puntos seguidos para mantener por lo menos al GBC no muy lejos en el partido. El equipo donostiarra siguió fallando y terminó el cuarto doce abajo y con 4 de 13 en tiros de campo, ningún triple anotado y además un pobre dos de seis desde el tiro libre.

Un triple de Nevels pareció despertar un tanto al GBC. Sekulic robó un balón para bajar la desventaja de diez y empezar a pensar en la remontada. Sin embargo en el primer amago, no hubo respuesta, se perdieron un par de balones y Corey Fisher devolvió, con un triple, al Manresa a su ventaja de confort, 15-26 (min. 12). Sin embargo se ha desatado una ciclogénesis en Illunbe, con el delteco como protagonista. La escuadra donostiarra, acostumbrada a recibir parciales en contra que le arruinan los partidos, pegó un golpe en la mesa y endosó un 18-0 de parcial al Manresa, que le puso por delante, 33-26 (min. 18). Seis minutos d gloria baloncestística con Sekulic enchufadísimo atrás, junto con Bobrov, Salvó echando una mano en todos lados y Gutiérrez genial en densa, con Nevels de ejecutor. Llegó la rotación y Burjanadze y Van Lacke con sendos triples han llevado el delirio a las gradas. No es que empezara un nuevo partido sino que el GBC se ponía por delante. El cuarto, no ha sido completamente feliz, por un triple de Manresa en el último segundo de tiempo, pero el equipo se ha llevado la ovación del respetable.