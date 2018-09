Gipuzkoa Basket El GBC duda con Vítor Faverani La lesión no evoluciona como se esperaba y su concurso en Liga está en el aire. En el contrato figura una cláusula por la que podría ser cortado al primer mes y por ello el club sondea el mercado en busca de otro pívot RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 6 septiembre 2018, 09:22

La coyuntura económica del Delteco Gipuzkoa Basket obliga a que muchas de sus incorporaciones lleven colgada la etiqueta de la incertidumbre. Este año no ha sido menos. Los casos de Beqa Burjanadze y Vítor Faverani son un ejemplo. Así como la recuperación del georgiano va por el camino esperado, no ocurre lo mismo con la del brasileño, y Faverani no va a llegar para el primer partido de Liga el próximo día 30. De esta forma, el equipo guipuzcoano ha empezado a rastrear en el mercado por si el estado físico de Faverani no mejorase y por si se puede poner a tiro algún jugador que ofrezca garantías físicas y de calidad como para ocupar la posición de 'cinco' titular.

La entidad guipuzcoana anunció la vuelta del de Porto Alegre al club, diez temporadas después, el pasado 26 de agosto. Debido a su estado físico, existe una cláusula en el contrato en la que podría ser cortado transcurrido un mes. El brasileño tiene ese tiempo para intentar recuperarse y que definitivamente se quede en la nómina del GBC o que ambas partes decidan separar sus caminos.

20 partidos en dos años

El jugador no ha realizado por el momento ningún entrenamiento en el que haya contacto con sus compañeros. Sí se han visto fotos en las que se le veía trabajando con los fisioterapeutas del Gipuzkoa Basket y del Centro Talasosport La Perla, combinando ejercicios con agua de mar, barros y tratamiento 'indiba'.

En la NBA, el pívot carioca sufrió una lesión en el menisco externo y cóndilo femoral externo de su rodilla y meses después pasó por el Maccabi Tel Aviv, pero en diciembre de 2015 tomó la decisión de regresar al UCAM Murcia. Volvió a enfundarse la camiseta murciana para la temporada 16/17, y sus buenas actuaciones le hicieron recalar en el Barcelona.

La temporada pasada recaló de nuevo en la manga del Mar Menor, pero recayó de los problemas en la rodilla y tuvo que ser sometido a un tratamiento con células madre para paliar un edema en la rótula. Su último encuentro oficial fue el 29 de abril pasado en la derrota del Murcia ante el Baskonia. Pasó siete minutos sobre la pista, donde anotó cuatro puntos y capturó un rebote.

Si no se recupera de su estado físico sería una enorme pérdida debido a la calidad que atesora y el club debería moverse con celeridad para contratar a un 'cinco' de garantías.