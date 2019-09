Gipuzkoa Basket Murphy: «Estoy deseando empezar» Presentación del nuevo jugador del GBC / Michelena Alex Murphy, el 'cuatro titular del GBC, ha sido presentado en el Casino Kursaal R.MELERO Viernes, 6 septiembre 2019, 13:47

Alex Murphy (Rhode Island, 1993) ha sido presentado como nuevo jugador del Delteco Gipuzkoa Basket para esta próxima temporada. Se trata de un jugador de 2,05 de estatura y que juega de 'cuatro'. Procede de la liga húngara, aunque la segunda parte del campeonato magiar la pasó en blanco por una lesión en el pie «ya olvidada».

Murphy es hijo del entrenador de la NBA Jay Murphy y su hermano Erik jugó la pasada campaña en el Básquet Manresa de la ACB. El nuevo jugador del GBC tiene la nacionalidad finlandesa y es internacional con el país del norte de Europa. Lo primero que ha declarado tras la sesión de fotos ha sido que quiere olvidar la lesión y «estoy deseando que empiece la temporada y jugar con el equipo. Me siento perfectamente, la lesión está olvidada y deseo empezar ya la temporada». Murphy debutará en la Liga LEB de la que dice «es muy competitiva con buenos jugadores. No conozco mucho a los rivales que vamos a tener pero seguro que el nivel va a ser alto».

El ala pívot de Rhode Island ya sabe lo que es jugar a primer nivel ya que la pasada temporada disputó la Eurocup con el Szolnoki Olaj de Hungría. Tampoco había compartido vestuario con ninguno de sus nuevos compañeros en el GBC aunque «sí he coincidido con ellos jugando en la universidad», cuenta Murphy quien se siente «preparado» para actuar en el puesto de cuatroabierto. «Es lo que me va a pedir el entrenador. tirar de fuera, ayudar al rebote, postear... todo lo que me pida, trataré de hacerlo»