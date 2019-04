Gipuzkoa Basket Al Delteco solo le falta rematar el sprint Valdeolmillos se dirige a sus jugadores durante un tiempo muerto en el choque del sábado pasado en Illunbe. / J. M. LÓPEZ El equipo de Sergio Valdeolmillos tiene el peor calendario hasta el final con partidos ante el Baskonia, Barcelona y Real Madrid. El triunfo del UCAM le vuelve a meter en el descenso donde está empatado con murcianos y Breogán RAÚL MELERO Lunes, 29 abril 2019, 08:15

Dura poco la alegría en casa del pobre. Eso debe pensar la plantilla del Delteco Gipuzkoa Basket que solo ha pasado unas horas fuera de los puestos de descenso. La sorprendente victoria del Murcia ayer en cancha del Manresa, con un polémico final, 86-96, devuelve al conjunto guipuzcoano a los puestos de descenso.

El UCAM Murcia, el Gipuzkoa Basket y el Breogán de Lugo, nuevo farolillo rojo, están empatados a nueve victorias. Los murcianos tienen un encuentro pendiente que lo disputarán el jueves ante el Real Madrid y tres días después, el domingo (17.00 h.), recibirán al Delteco en un encuentro clave. De hecho puede que sea el partido más importante de toda la Liga para los guipuzcoanos, porque la derrota le condena, no solo con el Murcia, sino en el caso de múltiples empates con otros equipos. Tras la exhibición de ayer de Askia Booker, 40 puntos y nueve triples de dieciocho intentos, la defensa del cuadro guipuzcoano sabe dónde tiene que poner el foco. Le va a esperar un infierno rojo en el pabellón municipal de deportes de Murcia y, además, con un vejo conocido del GBC como Sito Alonso en el banquillo murciano. Es sin duda alguna, el partido del año.

El conjunto de Valdeolmillos llega con opciones de disputar la permanencia en las últimas cinco jornadas. Algo impensable hace algún tiempo. Por ahora se ha colocado perfectamente para el sprint final. Queda lo más complicado: rematarlo. Además, el calendario para los guipuzcoanos es el peor de todos los equipos habida cuenta del nivel de sus rivales. Tras el choque ante el Murcia el próximo domingo, recibe en la jornada entre semana del 9 de mayo al Baskonia en Illunbe. Después tiene dos salidas seguidas a Fuenlabrada y Barcelona, y terminará el curso recibiendo en Illunbe al Real Madrid.

Ningún otro equipo tiene tres enfrentamientos con equipos de Euroliga. La única nota positiva es que estos equipos -por ahora no- pueden tener resuelta su posición y estando tan cerca los playoff por el título o la Final Four de la Euroliga, levanten el pie del acelerador y el Delteco se pueda aprovechar de una hipotética relajación.

Nadie quiere meterse en el lío

El calendario para el Breogán de Lugo tiene también su miga. No se mide a ningún rival directo pero todos los equipos que va a tener enfrente, a día de hoy, se van a jugar algo. Habrá que ver a medida que pasen las jornadas si hay alguna escuadra que no mejore ni empeore su clasificación y no tenga nada que jugarse, salvo la honrilla.

El Murcia puede poner un partido de ventaja si gana al Madrid, pero sabe que el partido donde se juega media permanencia es el del GBC. Si gana a los donostiarras le puede dejar a una distancia insalvable puesto que vencería en ambos partidos. Después, le quedarán dos encuentros en su feudo: Unicaja y Gran Canaria, con una salida a Burgos.

Justo por encima de los tres últimos navega un Estudiantes en clara línea descendente y con el problema del esguince rodilla que sufrió el donostiarra Darío Brizuela, el mejor jugador de los madrileños. Posiblemente, tras el del GBC, sea el segundo peor calendario ya que tiene a Unicaja, Real Madrid y Valencia como siguientes tres rivales. El 'Estu' tiene ganado el averaje al Gipuzkoa Basket, aunque el triunfo de Illunbe le puede dar alguna chance a los guipuzcoanos en caso de triple o cuádruple empate.

Con once triunfos están el Gran Canaria, Obradoiro y Fuenlabrada. Este último recibirá al Delteco en la antepenúltima jornada. En principio estas tres escuadras están muy cerca de la salvación y solo se meterían en problemas si les entra una crisis de resultados que complique su permanencia. El equipo de Valdeolmillos tiene el averaje ganado con el Obradoiro y ante el Gran Canaria, a quien derrotó en los dos encuentros de Liga. Precisamente el equipo entrenado por Pedro Martínez se puede convertir en el juez del descenso porque de las cinco jornadas que quedan, en tres de ellas se medirá a equipos que luchan por eludir el descenso. Lo hará ante el Obradoiro, Breogán y Murcia.

El GBC jugará en Fuenlabrada el domingo 12 de mayo un partido que también puede ser crucial. Más, tras la derrota de los madrileños ayer en Gasteiz. Reciben al Tecnyconta de Porfi Fisac la semana que viene y después visitará al Unicaja. Dos jornadas claves para ellos porque de no lograr un triunfo, se augura un encuentro ante el Delteco GBC no apto para cardíacos.