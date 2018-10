Gipuzkoa Basket El Delteco se ve perjudicado por la normativa de la revisión de jugadas La acción en la que se discute si el balón toca o no el aro no se considera revisable, sin embargo en otros once casos sí R. M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 07:56

La derrota del Delteco ante el Tenerife estuvo cargada de una gran dosis de polémica, con una acción que pudo cambiar el signo del encuentro. El rebote en el tiro fallado de Dani Pérez fue capturado por Miquel Salvó, con 5,9 segundos por jugarse. Sin embargo los árbitros decretaron que no había tocado el aro, con lo que la posesión pasaba al cuadro aurinegro.

Valdeolmillos y el propio Salvó protestaron airadamente la decisión aduciendo que el balón sí había tocado el aro. Los gestos de ver la repetición en el instant replay por parte del colegiado principal, Óscar Perea, fueron baldíos porque es una decisión no revisable. Es quizá uno de los puntos negros que habrá que pulir porque a pesar de que este año se han aumentado las acciones revisables, no son todas.

Dureza En cualquier momento de partido, los árbitros pueden comprobar si una falta es antideportiva o no. Posesión Se puede comprobar si una falta o violación se ha cometido antes o después de los 24 segundos de posesión. Fuera de banda En los dos últimos minutos de partido o en la prórroga se podrá revisar si hay fuera de banda o de fondo.

De hecho existen once casos de instant replay, nueve de ellos en cualquier punto de partido y dos en los dos últimos minutos del último cuarto o en el tiempo extra. Por ejemplo que se pueda revisar si una falta es normal o antideportiva, que se verifique si una canasta convertida se realizó dentro de la posesión de 24 segundos o si un jugador recibe una falta cuando lanza de dos o de tres puntos. Además, al final del ultimo cuarto, cuando aconteció la jugada polémica en Illunbe, existe la posibilidad de comprobar si se ha producido una violación de fuera de banda o de fondo, siempre y cuando los árbitros la hayan sancionado previamente.

Habiendo tantos supuestos en los que se revisan jugadas, parece que habría que aplicarlo a todas las situaciones que pueden decidir un partido de forma objetiva como el del domingo pasado. No si existe una falta o no, sino un balón que cambia o no de posesión. Por mucho que el GBC desperdiciara 16 puntos de renta, esa jugada fue el partido.