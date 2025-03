El Delteco quiere demostrar que no tiene mal de altura

Sin comerlo ni beberlo, hay premio gordo detrás del partido de este mediodía en Palma de Mallorca (12.00 horas, LaLiga Sports TV) para el ... Delteco Gipuzkoa Basket. Si la escuadra de Nicola vence se pondrá como líder en solitario por primera vez en toda la liga debido a la sorprendente derrota del viernes pasado del Carramimbre Valladolid en la cancha del Lleida.

Veremos si a la escuadra guipuzcoana le entra mal de altura. Tiene una opción preciosa de colocarse el primero de la clase, dar un golpe encima de la mesa y demostrar al resto de equipos que son los más fuertes del campeonato. Eso sí, no será fácil puesto que enfrente hay un plantillón, herido casi de muerte por las cuatro derrotas consecutivas que acumula, el entrenador jugándose su puesto y con la necesidad de obtener un triunfo de prestigio que les haga recuperar la moral. Hoy es ese día, sin duda, para el cuadro balear, con el sólido Gipuzkoa Basket enfrente.

Resulta complicado explicar cómo un equipazo como el BTTB (B the travel brand) no gana desde hace un mes. Alicante le derrotó por quince, Valladolid por ocho, Cáceres por once y Granada por un punto. Muchos jugadores no han estado a su nivel y el máximo presupuesto de la LEB se ha ido resquebrajando poco a poco en las últimas jornadas.

Por ello el GB no se debe fiar ni un pelo de un grupo sediento de revertir una situación que es a todas luces extraña para ellos. Aquel equipo que pasó por encima del Delteco en el Gasca ha desaparecido en las últimas jornadas y el Gipuzkoa Basket va a tratar de que no resucite.

Apretar desde el inicio

Marcelo Nicola, a no ser que jugara al despiste, dio una clave absoluta de cuál quiere que sea su plan de partido para hoy. El argentino comentó en la previa del choque que su equipo debía mantener la misma línea de juego al inicio del choque como lo hizo ante el Melilla y «mantenerla durante más tiempo. Será muy importante empezar el partido así». Sabe lo que dice el de Rafaela ya que lo ambiental, según como sea la salida a la pista, puede jugar en favor del Delteco en ese caso.

Tras cuatro derrotas consecutivas, si el rival empieza dominando, el Palma puede verse sumido en una atmósfera crispada de la que la escuadra guipuzcoana deberá sacar tajada. Además de ese argumento está el puramente baloncestístico y técnico. La defensa deberá seguir siendo la de siempre y además el Delteco tendrá que encontrar focos de anotación. El Palma no tiene a un jugador de marcado perfil defensivo, con lo que habrá que ver quién se empareja con Dee. Si el de Denver está enchufado, la victoria puede estar muy cerca. El duelo Sollazzo-Bropleh será muy importante con dos jugadores que pueden hacer de todo sobre la pista, amén de controlar a Stainbrook y Olumuyiwa, dos colosos bajo los aros.

Si el Gipuzkoa Basket se parece al de la final de Copa o al que venció en Palencia, con una enorme defensa y mandando desde el inicio, estará muy cerca de ponerse el primero en la tabla.