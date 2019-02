Gipuzkoa Basket Delteco busca un jugador con puntos en sus manos Sekulic escucha a Valdeolmillos mientras estira. / LUSA Peina el mercado para incorporar un anotador. Podría ser un base para suplir a Gutiérrez, pero no se descarta que llegue en otra posición del perímetro R. M. Viernes, 1 febrero 2019, 07:30

Los rectores de Gipuzkoa Basket saben que la permanencia en la categoría es cada vez más complicada pero no se van a rendir. Van a tratar de buscar la reacción con la incorporación de un nuevo jugador que cubra la baja del mexicano Gutiérrez, al que se ha cortado esta semana después de que su rendimiento no haya sido el esperado.

El nuevo fichaje podría ser un base como era el méxicano pero no se descarta que actúe en otro puesto. El técnico Valdeolmillos podría quedarse con Gaizka Maiza y Dani Pérez y optar por reforzar otra posición si se diera el caso.

Se trataría de un jugador con mano capaz de atraer a las defensas rivales. El club se ha sumergido en el mercado y su objetivo, que no fácil, es tener disponible a su nuevo fichaje cuanto antes, aunque está prácticamente descartado que pueda jugar el domingo en la visita al Burgos.

No es sencillo dar con un jugador de primera fila a estas alturas de temporada, pero desde el club se pretende que sea un elemento que reactive a la plantilla lo suficiente para lograr la victoria que permita cambiar la dinámica negativa en la que está inmerso el equipo. A su vez se busca que sea un nuevo quebradero de cabeza en los rivales. La ventaja con la que cuenta Delteco es que ese jugador puede ser americano, lo que abre el abanico de candidatos.

El que menos puntos mete

Basta con repasar los últimos partidos para comprobar los problemas que Delteco tiene si se anulan a los referentes interiores y no entran los lanzamientos exteriores. Sin un tirador fiable, los problemas se suceden. El baloncesto de hoy está basado en el triple.

Delteco es el equipo menos anotador de la ACB con una media de 72,94 por partido. Murcia, que es el penúltimo que menos puntos consigue por partido, se sitúa en 74,39. Al equipo de Valdeomillos le faltan puntos y eso es lo que va a tratar de conseguir con este movimiento.

Y es que ya se sabe que en tiempos de crisis, el verbo fichar se conjuga con absoluta facilidad. Cuando los equipos no carburan, como en el caso del Delteco, incorporar nuevos jugadores se asocia a resultados positivos, a días de vino y rosas, pero lo cierto es que son pocos los fichajes que están dando un salto de calidad en los equipos en los que han aterrizado con la temporada iniciada. No será fácil. Fichar no siempre es la panacea, aunque eso no quita para que prácticamente todos los equipos hayan hecho algún movimiento en sus plantilla. Delteco lo va a intentar. No se va a quedar de brazos cruzados.