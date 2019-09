Gipuzkoa Basket David Rozitis: «Es un paso adelante venir al GBC» El techo del GBC ha sido presentado. / Morquecho El techo del equipo, con 2,13 metros de estatura, será uno de los jugadores clave para Marcelo Nicola RAÚL MELERO Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:15

El letón Davis Rozitis ha sido presentado como jugador del Delteco Gipuzkoa Basket. El báltico fue el primer fichaje del equipo de Marcelo Nicola, un hombre llamado a ser importante en esta temporada. «Me encanta la ciudad y el club», han sido las primeras palabras de Davis Rozitis. «Es un equipo que ha estado en la ACB, no esconde el hecho de poder volver ahí y la ambición de poder pelear por ese objetivo ha hecho que firmara por el GBC».

Los primeros días están siendo «buenos y duros. Las sensaciones son buenas y como todos los jugadores son nuevos hay que ir desarrollando la química para que el ambiente sea el mejor posible». Rozitis promedió el año pasado en Ourense 12 puntos y siete rebotes por partido siendo uno de los pívots más determinantes de la Liga. Por ello, sabe que deberá trasladar a los debutantes en la LEB Oro, lo que significa jugar en esta competición. «Les he dicho que no subestimen a los jugadores ni a los equipos porque si se asciende, el premio es la ACB, la segunda mejor Liga del mundo». El GBC será el tercer equipo en el que milita Rozitis, un jugador de 2,13 de estatura que se siente «preparado para jugar a tope según lo que el entrenador me pida. Todo dependerá de cuál es el plan de partido». En los dos partidos amistosos donde ha trascendido la estadística, Rozitis ha sido el más destacado dando muestras de la importancia que va a tener en el juego que plentee Marcelo Nicola. «Venir al GBC es un paso adelante en mi carrera, con un club muy bien organizado y gente con experiencia».