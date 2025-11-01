Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ExGBC

David Doblas firma con el Vertieen Mie de la liga japonesa

A sus 44 años, el exjugador del GBC jugará en su séptimo equipo del país del sol naciente

DV

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Davis Doblas, el jugador que junto con Andy Panko ostenta más récords con la camiseta del GBC en la ACB, ha firmado un nuevo contrato ... con el Veertien Mie japonés. Doblas, que cumplirá 45 años el próximo agosto, fichó por primera vez en el país del sol naciente en 2018 y ha jugado en Sapporo, Fukuoka y Osaka entre otras ciudades.

