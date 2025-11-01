David Doblas firma con el Vertieen Mie de la liga japonesa

Davis Doblas, el jugador que junto con Andy Panko ostenta más récords con la camiseta del GBC en la ACB, ha firmado un nuevo contrato ... con el Veertien Mie japonés. Doblas, que cumplirá 45 años el próximo agosto, fichó por primera vez en el país del sol naciente en 2018 y ha jugado en Sapporo, Fukuoka y Osaka entre otras ciudades.

«Estoy muy feliz de formar partede la familia Veertien. Aportaré mi experiencia y energía para ayudar al equipo esta temporada. ¡A luchar juntos!», ha declarado el exjugador del GBC, de 209 centímetros del altura.

Kosuke Nakanishi, director general de su nuevo club, ha valorado muy positivamente la llegada de David Doblas: «Es un jugador con gran experiencia en Japón. Agradezco que haya aceptado nuestra oferta con tan poca antelación. Si bien se unirá a nosotros a mitad de temporada, la comunicación de Doblas con todos los jugadores, su dedicación sin pretensiones y su energía serán un gran activo para el equipo Viatin en este momento».