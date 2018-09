Gipuzkoa Basket Corbacho y Popovic, en el olimpo de los tiradores El particular duelo desde la larga distancia entre el balear y el croata puede decantar el partido de este domingo en Illunbe RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 septiembre 2018, 08:32

Son capaces de decidir partidos. Lo hacen a través de sus muñecas. Su sapiencia y su idilio con el aro. Probablemente sean dos de los mejores especialistas en el tiro de la Liga. Ambos tienen derecho a ocupar un lugar en el olimpo del triple. Marko Popovic (Zadar, Croacia 1982) y Alberto Corbacho (Palma de Mallorca, 1984) medirán este domingo su puntería en el choque que abre la Liga. Tan distintos y tan parejos. Diferentes porque juegan en distinta posición, su forma de atacar al rival no se parece, pero son semejantes a la hora de decantar un partido de su lado. Sobretodo si tienen el día.

El duelo sobre la línea de 6,75 promete ser espectacular. Popovic y Corbacho ya han demostrado que en la Liga pueden destrozar a cualquier defensa. El croata cumple su cuarta temporada en el Montakit Fuenlabrada. Es su killer. Su 'capo cannonieri'. Las bolas importantes cuando el partido está en el alambre pasan por él. Pero además no es solo un tirador. Porque si tiene precisión desde el triple, más aún desde el 4,60 del tiro libre. En las posesiones de la verdad pide el balón porque tanto le vale hacer canasta o que le hagan una falta personal.

Alberto Corbacho Altura 2,01 Puesto Alero Temporadas en ACB 7 Más triples en un partido 8 Porcentaje triples último año 35% (47 de 134) Mejor actuación año pasado 21 puntos. 7 de 11 en triples. Marko Popovic Altura 1,82 Puesto Escolta Temporadas en ACB 4 Más triples en un partido 10. Porcentaje triples último año 39% (133 de 2019) Mejor actuación año pasado 34 puntos. 10 de 15 en triples. Jueves Barcelona-Herbalife Gran Canaria 98-78 Ayer Andorra-UCAM Murcia 78-76 Unicaja-Valencia Basket 86-73 Hoy Baskonia-Zaragoza 18 15 Obradoiro-Burgos 20 30 Mañana Estudiantes-Manresa 12 30 Delteco GBC-Fuenlabrada 12 30 Breogán-Joventut 17 00 Real Madrid-Tenerife 19 15

Corbacho quiere levantar al público de Illunbe. Pocos hay que armen tan rápido el brazo para tirar. Solo centésimas. Su defensor está obligado a seguirle. Si tiene que ir al excusado, puede que el rival se meta con él. Cuando entra en racha es poco menos que imparable. Ni con la mano encima se le puede frenar. El duelo está servido.

Monumento en Fuenlabrada

Marko Popovic disfruta en su hábitat natural pisando las tablillas del pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. La única buena noticia para el GBC es que al escolta le cuesta arrancar las temporadas. Quizá sea por sus 36 años y las miles de batallas que pesan sobre sus hombros. No solo en la ACB. Popovic ha paseado su clase por media Europa y en equipos de alta alcurnia. La temporada pasada arrancó la liga con 1 de 8 y 0 de 3 en triples en los dos primeros partidos. Aunque no habrá que fiarse. Enseguida engrasó su fusil para empezar a dar triunfos a destajo al equipo madrileño. Su obra de arte la dejó para la penúltima jornada liguera. En Zaragoza. Un partido sobrehumano, de otro planeta. 34 puntos con una serie de 10 de 15 en triples. Además seis asistencias para 37 de valoración. A Popovic no se le da mal Illunbe porque en sus dos comparecencias ha metido 15 y 20 puntos, respectivamente. Si el Delteco quiere empezar con un triunfo, más le vale poner a un perro de presa sobre el croata.

«Vengo a ser importante»

«Ya no vamos a sufrir los triples de Corbacho en contra». Ese pensamiento se ha extendido en los responsables y técnicos del GBC. Ahora van a tener al francotirador balear con la camiseta azul. No más kilómetros siguiéndole en el carretón y no más slaloms solventando bloqueos de un lado y otro. A partir de mañana habrá que ponerle buenos bloqueos y trazar sistemas para que salga lo más liberado posible.

Solo con su presencia, Corbacho cambia el modo del partido. Su defensor no se puede despegar de él. Si lo hace corre el riesgo de irse al banco porque el balear le puede castigar con una ensalada de triples. ¿Qué significa que su defensor no pueda hacer ayudas? Que el resto de sus compañeros tienen más libertad y más espacio para jugar.

Su mejor actuación el curso pasado fue ante el Unicaja, donde hizo 21 puntos con una espectacular serie de 7 de 11 en triples. También firmó un enorme encuentro ante el Valencia donde se fue a los 20 puntos con una serie de seis triples sobre siete lanzamientos. Ha sido mejor triplista de la ACB en dos ocasiones. «Vengo a asumir responsabilidades y a ser importante», reconoció en su presentación como jugador del Gipuzkoa Basket. No le va a quedar otra, porque su experiencia en la Liga le apunta como uno de los que tiene que tirar del carro. Coge el testigo de otros tiradores del GBC como Jimmy Baron o Taquan Dean.