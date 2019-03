GBC Valdeolmillos: «Estoy muy contento con el triunfo. Lo necesitábamos» O.T. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 marzo 2019, 09:36

Valdeolmillos, como no podía ser de otra manera, se mostró feliz en la sala de prensa de Illunbe tras el triunfo de su equipo. La victoria era obligada y se consiguió por todo lo grande.

El técnico comentó que «estoy muy contento por el triunfo. Lo necesitábamos. Hay que tener en cuenta que jugábamos dos partidos en uno. El primero para ganar y ver que seguimos estando vivos y el segundo por el tema del basketaveraje y hemos conseguido las dos cosas».

A la hora de analizar lo sucedido sobre la cancha, contó que «el partido estaba muy enfocado a lo defensivo. Hemos construido una base durante toda la temporada en la que tenemos seguridad. No tener equilibrio entre el ataque y la defensa nos ha llevado en muchos partidos a donde nos ha llevado, pero esta vez, a partir de la defensa, pero propulsados por el acierto y el ritmo en ataque, nos ha salido todo bordado. Todos los jugadores han estado muy metidos, han tomado grandes decisiones y se ha logrado una victoria de equipo».

En el nivel más emocional, no escondió que «los jugadores tienen confianza en el trabajo que estamos haciendo, pero nos faltaba algo de suerte. Esto nos va a generar más seguridad y autoestima. Nos tiene que servir para aprender a competir para ganar. Me decís que es la victoria más amplia en la historia del equipo en la ACB, pero no pienso en eso, solo pienso en Tenerife y en salvarnos».