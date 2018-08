Gipuzkoa Basket Burjanadze: «El año pasado fue durísimo» Burjanadze ha sido presentado como nuevo jugador del GBC. / P. Martínez El ala pívot georgiano se siente «encantado y agradecido» con su fichaje RAÚL MELERO Viernes, 31 agosto 2018, 13:41

Beqa Burjanadze ha sido presentado como nuevo jugador del Delteco Gipuzkoa Basket en un acto desarrollado en el Casino Kursaal, una de las empresas colaboradoras del club guipuzcoano. El ala pívot georgiano ha declarado sentirse «encantado y agradecido» con su fichaje por el equipo donostiarra.

Burjanazde llega al GBC después de haber pasado un auténtico calvario. El curso anterior, en las filas del Morabanc Andorra, no pudo disputar ningún partido por una osteocondritis en la rodilla derecha de la que fue operado en el mes de octubre. En un principio el plazo de recuperación era de cinco meses. Sin embargo, Burjanadze se pasó todo el año en blanco.

«Mi objetivo es que la rodilla esté bien lo antes posible. No os haceis idea de lo duro que fue el año pasado en Andorra. Cuando parecía que todo estaba bien noté mucho dolor y tuve que parar». Obviamente el estado de su rodilla derecha preocupa y ocupa al jugador, al GBC y a la afición. «Esta bien. Hoy ya he hecho algo de balón y los fisios me han tenido que parar. Las sensaciones son buenas», ha confirmado.

El nuevo jugador del Delteco quiere volver a sus registros antes de su lesión. El georgiano llegó a los 10 puntos y 4 rebotes de media demostrando el poderío y fuerza que le otorgan sus 2.01 de altura y 118 kilos de peso. Por el momento, sus primeros días en Donostia están siendo «muy buenos. El vestuario es muy bueno, ya hemos hecho una cena en sidrería y el objetivo es salvar la categoría e intentar hacerlo mejor que el año pasado». Beqa Burjanadze sabe que «mucha gente en redes sociales nos pone el cartel de equipo que puede descender. No tengo nada en contra de ellos pero vamos a demostrar que están equivocados».

Burjanadze es primo del jugador de la NBA Zaza Pachulia y será el segundo jugador georgiano en las filas del GBC tras Nikoloz Tskitishvili.