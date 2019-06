Gipuzkoa Basket 'Bully', en su carta de despedida: «Ha sido una decisión del club y la respeto, aunque no la comparto» Bully ha estado ligado al GBC durante los últimos doce años. / DV El donostiarra se ha despedido de la afición y del club en el que ha permanecido durante doce temporadas IKER MENDIA Martes, 18 junio 2019, 18:54

24 horas después de que el Gipuzkoa Basket anunciara mediante un comunicado que ni compartieron en redes sociales ni en su página web, Javier 'Bully' Oyón, el hasta este lunes secretario técnico y entrenador ayudante del club, se ha querido despedir de la afición y del equipo por carta.

La ha publicado en sus redes sociales y en ella ha dejado claro que la decisión ha sido del Gipuzkoa Basket. «Estas líneas son las más difíciles que he tenido que escribir a lo largo de mi vida. Dejo de pertenecer al Gipuzkoa Basket, el club de mi vida, el club en el que colaboré desde su nacimiento y en el que he podido trabajar durante estas últimas doce temporadas. Ha sido una decisión que respeto, aunque no comparto porque mi deseo era el de continuar».

'Bully' también asegura estar agradecido al GBC porque «he podido disfrutar y vivir desde dentro el baloncesto profesional en mi ciudad. Han sido 12 temporadas por las que he pasado por diferentes puestos lo cual me ha reportado una experiencia de vida y una formación que jamás olvidaré. Me gustaría personificar este agradecimiento en la figura de German Cea por darme la oportunidad de pertenecer al Club, y a la directiva por su confianza durante todas estas temporadas».

La carta de 'Bully' sigue así:

«Desde mis diferentes puestos en el Club, he tenido la suerte de conocer y trabajar con personas y profesionales excelentes. Es por eso que quiero tener unas palabras de agradecimiento a todas estas personas que han compartido este camino conmigo.

En primer lugar mis entrenadores, de los cuales he aprendido la profesión y con los cuales a día de hoy mantengo un gran recuerdo de ellos: Pablo, Sito, Jaume y Porfi, gracias por todo lo que me habéis enseñado.

A los entrenadores ayudantes, compañeros y amigos: Lolo, Arturo, Hugo, Txakar y Sergio Garcia. Gracias por el respeto y buenos momentos compartidos.

A los grandes profesionales que ha tenido el club en el apartado biomédico que son los preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionista y médicos: Eugenio, Lander, Igor Sancho, Ibon, Onintze, Jenaro, Igor Rodriguez, Teresa, Edurne, Agustín, Aritz, Josetxo y Peio. Ha sido un placer haber conocido y entrenado con tantos y tan diferentes jugadores con los cuales he vivido grandes e inolvidables experiencias.

Tampoco me quiero olvidar de la gente que ha trabajado en la sombra en las oficinas del club ayudando en todo lo que he necesitado: Antonio, Pablo, David, Kris, Urko, Sergio, Jon Mikel, Luis, Cris, Xabi, Yanire, Joseba e Ivan.

A la prensa agradeceros vuestro respeto durante todo este tiempo. A la afición... Qué os voy a decir... Siempre he sentido cerca vuestro apoyo y espero que sigáis apoyando al GBC donde esté.

Y sobre todo... Gracias a mi familia, por vuestro apoyo cada día en esto que tanto quiero que se llama BALONCESTO, sin vosotros sería imposible. Mi deseo es que todos rememos juntos para que el baloncesto gipuzkoano ocupe el lugar que merece y sea el espacio en el cual todos nos sintamos orgullosos e identificados con él.

Una puerta se cierra otra se abre. 3,2,1 TALDE BAT».