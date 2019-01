Gipuzkoa Basket «El baloncesto del Breogán es dinámico, elaborado y alegre, pero nuestro plan está claro» Sergio García. / M. FRAILE Sergio García, técnico ayudante del GBC, se verá las caras el domingo con Natxo Lezcano, quien fue su mentor en Palencia durante siete años RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 enero 2019, 08:13

Una de las misiones de los entrenadores ayudantes a lo largo de la semana es la de desgranar hasta la máxima expresión las virtudes y defectos del rival de turno. Vídeos, análisis e informes por escrito en dos o tres idiomas y una ensalada de datos que ayudan al jugador a saber con qué se va a enfrentar en el partido.

Esta semana, todo ese trabajo será más sencillo para el entrenador ayudante de Sergio Valdeolmillos, Sergio García (Donostia, 1983), ya que se va a medir al que fuera su mentor: Natxo Lezcano, preparador del Breogán de Lugo. «Estuvimos siete temporadas trabajando en Palencia». Él fue quien me enseñó lo que era el baloncesto profesional, me pilló con 27 años», confiesa García, quien llegó hasta la capital palentina después de una no muy buena experiencia en Torrevieja. Allí le esperaba Lezcano, criado y forjado bajo el manto de los Ivanovic, Maljkovic, Perasovic y compañía en Gasteiz. «La verdad es que en todo ese tiempo, hicimos de todo. Nos dio tiempo de ganar una Copa en la LEB Plata, después ascender, jugar un play out para no bajar, meternos en playoffs, ascender, ganar una Copa Príncipe... de todo».

El técnico donostiarra guarda «un excelente» recuerdo de las horas que pasó con el vizcaíno. Una relación que, cómo no, perdura en el tiempo. «Sí, solemos hablar todas las semanas, aunque esta ha habido más whatsapps de lo habitual», dice García. «Tenemos muy buena relación e incluso cuando ha podido se ha acercado a ver algún partido aquí. La temporada pasada estuvo viéndonos con el Joventut».

Las amistades y buenas relaciones en el deporte profesional acaban cuando el balón se pone en juego. En este caso, cuando se lance al aire en un partido que, para el Delteco Gipuzkoa Basket, resulta clave. «Ambos sabemos que el partido es efectivamente vital para los dos equipos. Quizá para nosotros es más importante porque nuestra situación en la clasificación es peor, así que ya lo siento por él, pero esta vez le va a tocar perder», dice entre risas el técnico ayudante del GBC.

«Le gusta el juego dinámico»

Hay confianza y buena relación. Lo que no hay son «apuestas de por medio. No hace falta», comenta Sergio García sobre su relación con el técnico portugalujo.

En la conversación, García no duda sobre qué tipo de baloncesto propugna el entrenador del cuadro gallego. «Es un baloncesto sobre todo dinámico. Todo muy elaborado. Él es muy detallista aunque con la evolución de los años ha dejado de ser tan estricto a dar un poco más de rienda suelta a los jugadores».

En su comentario, el técnico del Delteco se apoya en que «el año pasado en la LEB Oro fue de los mejores anotadores de la competición y, aunque la ACB es distinta, ha demostrado que puede realizar un baloncesto alegre. Los pívots se abren y pueden tirar, así que es un juego muy atractivo para el espectador».

Sobre los nombres a parar que tienen subrayados los entrenadores, García se muestra rotundo. «Los triples de Redivo, el momento de Sergi Vidal, la versatilidad de Alec Brown, el rebote de Herun y a ver cómo se acopla Dragicevic, otro pívot tirador». García reconoce que «nuestro plan de partido es claro y en eso estamos trabajando porque creo que el Delteco GBC tiene también argumentos para poder castigar al Breogán. Cada vez lo estamos haciendo algo mejor y estamos preparados para ganarles».

Al Delteco le llega la hora de la verdad con partidos ante los dos recién ascendidos Breogán y Manresa) y después se medirá al Estudiantes, en la capital madrileña. Llegan de dos derrotas seguidas pero García piensa que «suele costar arrancar al inicio de semana, pero el equipo sabe que este partido está marcado desde que comenzó la competición. Sería el mejor regalo de Reyes conseguir el triunfo».

