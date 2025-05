Gipuzkoa Basket: el día que se tocó el cielo por última vez

Raúl Melero Lunes, 20 de abril 2020, 06:31 | Actualizado 11:12h. Comenta Compartir

Pasa rápido el tiempo. Aunque el mundo se haya parado. Quién sabe si ahora mismo el Gipuzkoa Basket estaría tocando con la yema de los ... dedos su cuarto ascenso a la ACB... Nunca lo sabremos. De lo que sí existe certeza es de la última vez que se tocó el cielo en el Gasca. El 'Knockin on heavens door' particular de un equipo al que era imposible no amar.

Echar la vista tres años atrás nos coloca en un viernes 21 de abril. Día grande. El tercer ascenso del club desde la LEB a la ACB. Aquel día, el Coruña apareció como convidado de piedra para intentar aguar una fiesta que estaba cantada. Ganó el Gipuzkoa Basket por veinte puntos y un abarrotado Gasca pudo celebrar con tiempo, con tranquilidad y sin preocupación un ascenso al que se hizo acreedor aquel grupo comandado por Porfirio Fisac. Fue la crónica de un ascenso anunciado. No desde el principio porque, como ocurre por ejemplo esta temporada, el equipo guipuzcoano no era ni el que más se había gastado ni el que disponía de mayor potencial. Sin embargo, ganó. Y merecidamente, sin discusión. Solo una derrota en casa en todo el año. Un sabio en el banquillo, una hinchada fiel y varios jugadores muy fiables llevaron al equipo al primer puesto de la competición. La trayectoria del Gipuzkoa Basket a lo largo de los ocho meses de competición no fue sencilla. Al principio no llegaron sus dos jugadores senegaleses (Thierno Niang, cortado después, y Abdoulaye Ndoye). Tuvo que jugar Oroz de base, pero se ganaron los tres primeros partidos a partir de una defensa espectacular. Les suena, ¿a que sí? El equipo de Fisac no bajó del quinto puesto en ningún momento de la temporada. Se colocó líder en la décima jornada tras derrotar 80-65 al Breogán en el Gasca y se mantuvo en las posiciones de cabeza durante todo el año, demostrando una madurez y una regularidad que le darían el primer puesto en la liga regular. Ampliar Fisac y la plantilla agradecen al público su ánimo tras el ascenso. Un martillo pilón en casa Porfirio Fisac y sus hombres nunca izaron la bandera de la euforia -parece que este año, con otros protagonistas, hemos vivido El día de la Marmota- aunque la trayectoria del equipo siempre hacía presagiar que al final del curso se podía luchar por algo importante. No se pudo vencer en dos salidas complicadas como Burgos y Palencia, pero sí en Ourense, cuando la proa de la nave guipuzcoana había dado la ciaboga y miraba a la baliza de meta. La escuadra donostiarra seguía siendo un martillo pilón en casa. Sin dar opción al rival. Palma, Barcelona, Clavijo y Cáceres fueron el preludio de dos choques que se antojaban definitivos: Lleida y Oviedo. Entre esos partidos estaba la difícil visita a Lugo, donde esperaba el Breogán. Pues bien, tres de tres. Pleno. A partir de ahí el Gipuzkoa Basket ocupó el liderato, aunque compartido en varias jornadas. Y no abandonó ese primer puesto. El partido que se sacó adelante en Melilla propició que el GB dependiera de sí mimo para terminar en el primer puesto y cantar el alirón en el Josean Gasca. ¿Dónde mejor? El de Fuenterrebollo dio galones a Ricardo Úriz y el navarro ofreció recitales noche sí y noche también. Surtió de balones a Carlson, que desde el 'cuatro' abierto se hinchó a meter. Pino, Pardina y Lander Lasa martilleaban a su modo desde el exterior, Oroz era el Oroz de ahora: intenso y granítico. Fisac aprovechó al máximo a Slezas, confió en Ndoye, ejerció Jackson Capel de Robin Hood y tuvo Simeonov dos actuaciones antológicas. Ese sumatorio sirvió para, contra pronóstico, devolver al Gipuzkoa Basket a la ACB y firmar un hat-trick de ascensos. Tres participaciones en la LEB Oro que dieron paso a la Liga Endesa. De aquella plantilla que llevó la alegría más desbordada a los corazones de los seguidores del Gipuzkoa Basket después de un excelente año, la mayoría de sus integrantes siguen en activo. Muchos figuran en la LEB Oro. Xabi Oroz repite como capitán del Gipuzkoa Basket. Ricardo Úriz continúa dando clases de dirección con el Cáceres y recibió un reconocido homenaje en su regreso a Donostia esta temporada. Joan Pardina también fue muy aplaudido en su regreso al Gasca con el Granada. Abdoulaye Ndoye, aquel larguísimo poste senegalés, juega en las filas del Estela de Santander de al LEB Plata. Y el resto de jugadores están en el extranjero. Así, el búlgaro Aleks Simeonov milita en las filas del Boras, de la primera división de Suecia, después de haber conocido las ligas de Islandia y Letonia. El lituano Tautvydas Slezas defiende la camiseta del Jonava de su país natal, equipo de la segunda división del país báltico. Y para terminar con los jugadores que están en activo, el máximo anotador de aquella temporada: Mike Carlson. El de Wisconsin actúa en el Juve Caserta, de la segunda italiana, donde está entrenado por un mito del pallacanestro como Fernando Gentile. Carlson sigue a lo suyo: promedia 16 puntos y 6 rebotes. Varios han colgado las botas El resto de jugadores está retirados. Lander Lasa colgó las botas tras el ascenso y mató el gusanillo compitiendo en la liga EBA con su Tolosa natal. Sergi Pino, el eléctrico alero catalán, no juega ya de manera profesional después de haber pasado por Palencia y Coruña. Ha disputado algún torneo 3x3 con la selección española y ahora tiene un canal en youtube donde hace sus pinitos televisivos. En el caso de Jackson Capel, el tirador que llegó al Gipuzkoa Basket a mitad de campaña, es ahora entrenador asistente de la universidad de Indiana Eastern. No hay que olvidarse, ni mucho menos, de Porfirio Fisac, quien encontró en Bully Oyón a su perfecto socio. El segoviano no ha parado de crecer estos años. Ascendido con el GB, salvó la categoría holgadamente en la ACB un año después. Y con el Zaragoza no ha hecho más que subir como la espuma, disputando el play-off por el título, ediciones de la Copa del Rey y competición europea. Ese ascenso fue como el himno de Dylan. Tocando la puerta del cielo. Este año se parecía más a la versión de 'Guns and Roses.' Pero me da que nos vamos a quedar sin concierto.

