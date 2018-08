Gipuzkoa Basket Alberto Corbacho: «Por mi carácter y forma de jugar, siempre me he sentido importante en el equipo donde he estado» Corbacho ha sido presentado esta mañana como jugador del GBC. / P. Martínez El alero ha sido presentado como jugador del Gipuzkoa Basket. Viene a San Sebastián con ganas de ayudar y asumir responsabilidades BEÑAT ARNAIZ Viernes, 24 agosto 2018, 13:53

Alberto Corbacho (Palma de Mallorca, 1984) ha sido presentado esta mañana en el Domino´s Pizza de Antiguo en un encuentro que ha reunido a la prensa y a varios aficionados. Corbacho, tras siete temporadas en Obradoiro interrumpidas por una en el Baskonia, llega al Gipuzkoa Basket en busca de regularidad e importancia en el juego del equipo. En sus primeros días en San Sebastián, el mallorquín se ha mostrado «contento y satisfecho» por estar en un club al que va a «ayudar en lo máximo que pueda».

La plantilla dirigida por Sergio Valdeolmillos ha empezado a entrenar esta semana. «Ahora mismo quiero intentar adaptarme al grupo, al entrenador y a la ciudad lo antes posible para poco a poco ir construyendo nuestro equipo para después poder competir y luchar en cada partido y que la afición se divierta con nosotros».

Sobre el grupo de jugadores que ha conocido, admite que es pronto para sacar conclusiones, pero sí que ha notado que es un vestuario con hambre. «Hay jugadores que vienen con ganas de demostrar en una liga superior que la que han estado. Talento lo tenemos y ahora necesitamos comprometernos».

Sobre su rol en el equipo, Corbacho no se esconde. «Por mi carácter y forma de jugar, siempre me he sentido importante en el equipo donde he estado. Quiero responsabilidad y si el entrenador y el equipo me la dan, intentaré asumirla».