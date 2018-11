GIPUZKOA BASKET Albano Martínez: «Si el Gipuzkoa Basket ha llenado Illunbe, puede conseguirlo otra vez» Albano Martínez, en rueda de prensa. / DV Director deportivo del San Pablo Burgos Los burgaleses llenan su pabellón cada quince días y su director deportivo explica cómo ha sido el 'boom' del baloncesto y las similitudes con el GBC RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 8 noviembre 2018, 07:58

Quizá el actual San Pablo Burgos, con matices comprensibles por ambos bandos, sea el Gipuzkoa Basket de hace once temporadas. Una plaza de toros llena, cerca de 8.000 socios, ambiente de baloncesto en la ciudad, pagos puntuales... Uno de los artífices de todo este 'boom' en la capital castellana es Albano Martínez (Burgos, 1976), director deportivo y gerente del Burgos. Él mismo habla de muchas similitudes con el GBC e incluso confiesa que «visitamos Illunbe el año pasado para ver cómo es el funcionamiento un día de partido». Espera un choque muy reñido el sábado.

- ¿Qué balance hace de estas siete primeras jornadas de Liga?

- Estamos moderadamente contentos, tenemos tres triunfos y cuatro derrotas. Hemos tenido momentos muy brillantes de juego y otros no tan buenos. Nos gusta la dinámica del equipo y el equipo está progresando. Lo único que nos queda es que esa mejoría traiga de la mano la regularidad.

- Se han colgado el cartel de 'matagigantes' tras derrotar a Baskonia y Unicaja ¿no?

- El año pasado, por ejemplo, de todos los equipos de la zona media-baja ganamos todos los partidos excepto dos: al Joventut y a Gipuzkoa Basket, que se impuso aquí en Burgos de forma muy clara. No conseguimos vencer a ningún equipo de la zona alta y este año hemos derrotado a dos de esos equipos top.

- No me diga que no le ha hecho ilusión...

- Sí, por supuesto. Eso de 'matagigantes' queda muy bien, pero sabemos que debemos jugar mucho más contra los equipos que hemos perdido como Murcia, Obradoiro o Zaragoza. No obstante, no está de más de cara a la afición, que de hecho se lo merece, haberle hecho disfrutar con dos grandes partidos y triunfos ante Baskonia y Unicaja.

- ¿Estos dos triunfos significan que su pretensión es subir un peldaño en la clasificación y olvidarse de la lucha por el descenso?

- En teoría, la clasificación debería apuntar a ser mejor porque la plantilla nos ha costado un poco más que el año pasado. No obstante, tenemos que ser realistas. Este año, la Liga ACB ha crecido a nivel de calidad de jugadores. Me parece más fuerte que el pasado. Nuestra idea es intentar salvar la categoría lo antes posible y nada debe distraernos. Si se puede lograr otro objetivo mayor por el camino, bienvenido sea.

- ¿Cómo se convence a jugadores del nivel de Kravstov, Cancar o Jaramaz y se renueva a un jugador como Deon Thompson?

- Al no poder competir económicamente con otros equipos, debes agudizar otras cosas. Tenemos un factor diferencial muy claro que es nuestra afición. Los jugadores que llegan se convierten automáticamente en ídolos por la calle y el fenómeno social que estamos viviendo, allá en Donostia creo que pasó algo parecido hace diez años, ha sido alabado por mucha gente.

- Siga...

- El año pasado fue el de nuestro debut y no se sabía cómo íbamos a responder. Como la acogida ha sido tan buena, este año ese ambiente nos ha podido ayudar a la contratación de algún jugador o en la renovación de otros porque saben lo que van a encontrarse. Otro asunto es cumplir a rajatabla con todos los salarios al día, tanto con jugadores como empleados del club. Si juntas todo esto provoca que un jugador pueda decidirse por Burgos, aunque su caché sea algo mayor.

- Las similitudes con Gipuzkoa Basket de hace una década llaman la atención, ¿no le parece?

- Totalmente. De hecho, una de las cosas que hicimos el año pasado fue visitar al GBC e ir a Illunbe para comprobar cuál era el funcionamiento en un día de partido porque nuestra pista es también una plaza de toros.

- ¿Como si fuera un 'scouting'?

- Exacto. Hay que agradecer la disposición de Germán Cea y toda la gente del club que nos enseñaron muchas cosas de Illunbe. Y sí que hay cierto paralelismo. Sabemos que para que esto prosiga necesitamos conseguir la permanencia y después alimentar a nuestra afición. Para nosotros es muy importante que se sientan queridos y tratar lo mejor posible a nuestros seguidores, que como son un potencial tremendo.

- Sabe que en Donostia se está pasando muy mal en ese aspecto.

- Es que es muy difícil. Cada lugar y cada ciudad tiene sus cosas. Yo puedo hablar de lo que hay aquí, en Burgos. Este año en hay un equipo en División de Honor de rugby, pero en el fútbol, el Burgos C. F. está en Segunda B y eso nos ayuda porque no hay muchos equipos élite en la ciudad. También tenemos una temperatura muy dura en invierno y meter a la gente en un pabellón cerrado ayuda a sobrellevar el invierno.

- De todas formas, yo he visto Illunbe con más de 10.000 personas y si el GBC ha podido tener ese seguimiento antes, puede volver a hacerlo otra vez. Sé que en Gipuzkoa hay mucha afición al baloncesto. Además del GBC está el Iraurgi en LEB Plata, varios equipos en la Liga EBA.

- ¿Cómo lo han hecho ustedes?

- Iniciamos una política de precios relativamente barata y esa es la clave del éxito. Queríamos un ambiente muy familiar y lo hemos logrado.

- ¿Se imaginaba que la estructura ACB fuera así?

- La propia ACB está intentando poner en valor la Liga. Y si se dice que es la segunda mejor competición tras la NBA eso nos obliga a todos a estar a la altura. El año pasado apenas tuvimos tiempo de parar. Y así seguimos, con mucho trabajo y sin dejar de trabajar ni un solo día.

- Hablando del partido del sábado, ¿habrá masiva presencia burgalesa en las gradas de Illunbe?

- Sí, aunque no tanta como el año pasado. Es un fin de semana con muchas cosas en San Sebastián, la gente quería quedarse a pasar el fin de semana, pero ha sido complicado encontrar hoteles. De hecho, el equipo se aloja en Beasain.

- ¿Cuántos calcula que vendrán?

- Alrededor de 800 aficionados.

- Se junta la necesidad de triunfo del GBC y que el Burgos no ha ganado fuera.

- Ambos equipos saldremos a la cancha con la intención de ganar. A pesar de que el Delteco solo tenga un triunfo, ha hecho méritos para lograr alguna victoria más.

- ¿Qué le ha sorprendido del GBC?

- Aunque le conocíamos de su etapa en Lleida, Nevels está a gran nivel. Es el clásico jugador al que se le caen los puntos de las manos. Dani Pérez y Salvó están creciendo partido a partido y creo que todavía no han dado su máximo jugadores de gran nivel como Sekulic o Corbacho. El GBC es un equipo que no depende de un solo jugador y que se basa en el bloque.

- ¿Qué puede ocurrir si se clasifican para la Copa?

- No lo sé, tendríamos una demanda increíble de entradas pero ya se sabe que se reparten por igual a todos los equipos. Bendito problema ese, lo firmo ya mismo. La afición sueña con que Burgos pueda albergar alguna fase final de Copa o la Supercopa. Debe aprovecharse que una ciudad esté volcada con el baloncesto.