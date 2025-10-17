Aerolíneas Lance Terry no solo vuela, también desatasca

Ni hay rival pequeño y un partido se complica en dos ataques. Pueden ser las dos máximas que extraiga el GBC del choque de ayer, ... donde sumó el primer triunfo del curso gracias a un estelar Lance Terry, máximo anotador con 23 tantos, unos muelles de otra galaxia y la sabiduría de de un mago para hacer jugar a sus compañeros. El mate que supuso el 73-69, a lo Jordan, saltando desde fuera de la zona es para verlo una y mil veces. Aerolíneas Terry sirven para volar y desatascar partidos.

El GBC quiso correr desde el inicio pero fue como coger el coche un día de verano por el centro. Se atascó. De hecho el cuadro murciano se puso por delante, 7-8 (min. 4) y se mantuvo siempre en partido durante el primer cuarto, liderando por momentos. Dos triples de McGhie dieron aire al GBC con Maiza, Rosa y Motos sobre la pista y la dirección del metrónomo de Azpeitia. Precisamente Aitor Zubizarreta, aprovechando dos grandes defensas, clavó dos triples para salir del atasco y meter tercera velocidad, 27-18 (min. 11). Solo habían pasado 41 segundos del segundo cuarto y el Cartagena debió pedir tiempo muerto.

GBC Varela (8), Terry (23), Hanzlik (3), Korsantia (10) y Nicolau (10) -quinteto inicial- Zubizarreta (6), Motos (0), Maiza (0), McGhie (11) Ansorregi (0), Rosa (3) y Ngom (0). T3:8/24 T2:15/36 TL:21/27 REB:37ASIS:13 ROB:6 PERD:7 VAL:87 75 - 69 Cartagena Thomas (11), Garuba (14), Stetjar (8), Kelly (7) y Faverani (4) -quinteto inicial- Suokoas (4), Rivera (6), Martín (2), Idehen (2), Domenech (11) y Harguindey (0). T3:7/24 T2:19/40 TL:10/14 REB:35 ASIS:11 ROB:4 PERD:11 VAL:63 Parciales: 21-18, 44-36 (descanso) 60-54 y 75-69 (final)

Árbitros: Quintas, Gómez y García. Sin eliminados.

Incidencias: Unos 1.000 espectadores en el Amenbar Arena. Los jugadores del GBC vistieron calcetines rosas en apoyo a las enfermas de cáncer de mama

Sin embargo un par de semáforos en rojo, un foráneo que se cruza y los pasos de cebra volvieron a no dejar volar al equipo de Sergio García, que vio cómo el 'Cebé', empataba a 27 dos minutos después. Tocaba remar, el entrenador de Altza fue cambiando quintetos (no pudo contar con Ansorregi al 100%) buscando regularidad. Y lejos de acercarse, el Cartagena de la mano de Garuba -el hermano de Usman- cogió la delantera, 32-34. Sin embargo ahí apareció 'Aerolíneas Terry' con sus mates de concurso, anotó ocho puntos y con la ayuda del corsario Korsantia alcanzó la máxima renta al descanso, 48-36.

El Gipuzkoa Basket llevaba bien el partido, alcanzó una máxima de diez, 57-47 (min. 26) pero dos triples de Domenech apretaron las cosas. El Cartagena hacía la goma y el cuadro guipuzcoano no se despegaba. Nicolau ejerció de terminador aprovechando los pases de Varela y Terry para gozar de una renta holgada que llegó a los nueve, 71-62 a 3:10. Otra vez que el coche cogía velocidad y se frenó en seco porque en un abrir y cerrar de ojos, el cielo despejado pasó a negro y los murcianos se pusieron a dos puntos, 71-69 a 1:22. No perdió la calma el GBC y el matazo de Lance Terry explosionó al público que se levantó de los asientos ante semejante obra de arte. Cartagena falló el ataque y Korsantia castigó a Faverani para cerrar el primer triunfo del año.