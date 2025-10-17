Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lance Terry, el mejor ayer, penetra a canasta superando a Kelly. Estrada

Aerolíneas Lance Terry no solo vuela, también desatasca

El escolta firma tres mates de concurso, uno para cerrar el partido, que levantan al públicoy endulzan el primer triunfo de la temporada

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Ni hay rival pequeño y un partido se complica en dos ataques. Pueden ser las dos máximas que extraiga el GBC del choque de ayer, ... donde sumó el primer triunfo del curso gracias a un estelar Lance Terry, máximo anotador con 23 tantos, unos muelles de otra galaxia y la sabiduría de de un mago para hacer jugar a sus compañeros. El mate que supuso el 73-69, a lo Jordan, saltando desde fuera de la zona es para verlo una y mil veces. Aerolíneas Terry sirven para volar y desatascar partidos.

