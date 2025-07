El donostiarra de los 10.000 toques

Lukas Otaegui Martes, 1 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hacer malabares con el balón es algo que no enseñan en las escuelas de fútbol. Está más relacionado con el fútbol de barrio, con los ... brasileños que juegan en la playa. Pero no hay que viajar hasta la playa de Copacabana para encontrar a estos funambulistas del balón. En la Zurriola, en concreto en la explanada de Sagüés, el donostiarra Xabi Mendiluze se entrena habitualmente a la vista de todos y se ha propuesto un reto este verano: hacer diez mil toques sin parar y sin que el balón se caiga. «Siempre he tenido facilidad para hacer juegos con el balón y con el tiempo he ido mejorando. Al igual que otros salen a correr o van al gimnasio, yo hago una disciplina en la que combino el ejercicio, desarrollo una habilidad y me lo paso realmente bien», confiesa este apasionado del fútbol y de la música.

No será tarea fácil ya que son dos horas seguidas contactando con el balón con cualquier parte del cuerpo salvo con las manos. «Voy alternando rodillas, cabeza y pies. Lo hago por comodidad, y también para no aburrirme. Hay que ejercitar la mente y distraerla, pero sin olvidarse del objetivo», explica. Xabi se ve capaz de lograr la meta. De hecho ya ha estado muy cerca aunque no lo tiene grabado, como se requiere para darle validez. «Mi récord en cámara son nueve mil toques, por lo que, en principio, no tendría que tener problemas en superarlos». Referentes Mendiluze, según detalla, se entrena con dos o tres balones con características diferentes «para acostumbrarse a todo tipo de tactos y durezas». Por supuesto, dependo de la meteorología: que no sople mucho viento, que no llueva y tampoco pegue mucho el sol. «A partir de esas bases, me pongo música y empiezo a dar vueltas y a hacer recorridos con el balón». Tiene referentes en que mirarse. Principalmente uno: Erick Hernández, un cubano poseedor de más de treinta plusmarcas, varias avaladas por el Libro Guinness de los Récords. El último, en abril de este año, cuando fue capaz de mantener el balón en el aire durante 10 horas, 13 minutos, tres segundos y 88 centésimas, utilizando únicamente los pies y la cabeza, sin apoyarse en los muslos. En Navarra también tienen sus genios del balón. Javier Ángulo y David Angulo, padre e hijo, batieron el récord mundial de toques con la cabeza por parejas con una marca de 1.985, doblando prácticamente la marca anterior fijada en 1.013 por dos hermanos chipriotas. Ahora es el momento de Xabi. No tiene una fecha fija pero asegura que pronto la tendrá.

