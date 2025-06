Xabi Alonso se lleva una gran sorpresa en Estados Unidos: «A los europeos se nos ha abierto la mirada»

J.M. Jueves, 26 de junio 2025, 09:28 Comenta Compartir

Xabi Alonso vive intensamente sus primeras semanas como primer entrenador del Real Madrid. Tras tomar las riendas del club blanco hace exactamente un mes, el tolosarra trabaja a destajo para lograr su primer título como técnico del conjunto de la capital en el Mundial de Clubes de la FIFA que se disputa en Estados Unidos.

Una nueva competición en la que, por el momento, el Real Madrid de Xabi Alonso ha cosechado una victoria y un empate y en la que en la madrugada de este viernes tratarán de obtener un segundo triunfo en la fase de grupos frente al RB Salzburg que certifique su clasificación a los octavos de final del torneo como primer clasificado del grupo H.

En la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará a las 03.00 horas peninsular en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el entrenador guipuzcoano ha repasado la actualidad merengue donde ha dejado algunos titulares, especialmente fuera del ámbito estrictamente deportivo.

Así, preguntado por las recientes declaraciones del presidente del F.C. Barcelona Joan Laporta, que calificó a su club como un estandarte de la libertad frente a un Real Madrid al que asoció con «el poder», Xabi Alonso respondió con diplomacia: «Imagino el contexto en el que lo habrá dicho, y ahí no me quiero meter, pero nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y democracia... y, me imagino, que ellos también tienen algo de poder. Esto va por los dos lados», comentó el técnico, zanjando el tema con elegancia.

En cuanto al nivel mostrado en el Mundial de Clubes, Alonso valoró positivamente la competitividad de los equipos no europeos y mostró su admiración por lo vivido en Estados Unidos en esta fase inicial de la competición: «Nos está viniendo bien al fútbol europeo para ver el nivel competitivo de fuera. Se ven equipos que no tienes en el día a día y que son muy buenos. River está jugando muy bien, los brasileños también… Antes del inicio decíamos que iría de una manera con los europeos y ahora se nos ha abierto la mirada».

Por último, Xabi Alonso recordó con cariño su etapa como jugador, destacando el peso histórico del Real Madrid: «Es el equipo con más prestigio del mundo. Su historia habla por sí sola. Vayas donde vayas. Esto es lo que hace grande al Madrid. Es un privilegio y un honor formar parte de este club. Trataré de conseguir nuestros objetivos y agrandar nuestra leyenda. Lo mejor del mundo es jugar y después entrenar».