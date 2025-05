Xabi Alonso: «Quiero encender a la afición»

R.M. San Sebastián Lunes, 26 de mayo 2025, 13:22 Comenta Compartir

Xabi Alonso ha sido presentado como entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas después de su atapa como técnico en el Sanse y ... el Bayern Leverkusen. Como sucede con todo lo que tiene que ver alrededor del conjunto blanco, parece que todos los ojos del universo fútbol se tornaron hacia las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas donde el tolosarra compareció en el que se va a convertir en su nuevo puesto de trabajo. «Es un día muy especial que voy a tener marcado en el calendario de por vida», dijo el tolosarra cuando le tocó hablar para la comitiva en un acto no para la prensa, sino privado para el club blanco. «Siento que esta es mi casa, he podido estar unos años fuera pero el vínculo con el madridismo siempre ha estado ahí. Desde que he entrado hace hora y media en Valdebebas otra vez ese sentimiento ha vuelto y presiento que es el comienzo en una nueva etapa»

Alonso agradeció al presidente Pérez «la oportunidad de liderar esta etapa donde pondremos toda la energía e ilusión». También quiso agradecer a su familia, su esposa Nagore Aramburu, sus hijos, aitas y hermanos «que están en Donosti y que siempre me han ayudado y estado ahí», ha comentado el exentrenador realista. Ampliar Antes de la presentación oficial se emitió un vídeo repasando su etapa como jugador de cinco temporadas en el Real Madrid, más los tótulos conseguidos con el Liverpool, Bayern de Múnich y selección español. No se le vio con la camiseta txuri-urdin, sí cuando se pasaron imágenes de su periplo como entrenador. La presentación como entrenador del Sanse junto a Jokin Aperribay y Roberto Olabe, y cuando fue manteado por sus jugadores al ascender al filial realista a la Segunda división. El jugador criado en Zubieta se acordó e su antecesor en el cargo; Carlo Ancelotti. «Carlo fue mi entrenador, una gran persona y un entreandor que me marcó», aseguró el tolosarra. «Sin sus maestría y el aprendizaje que tuve de él posiblemente no estaría aquí. Recojo el legado de Carlo en un lugar donde él lo ha hecha tan bien». Para finalizar dijo que «empezamos la nueva etapa y siento que el club y la afición estamos unidos y tenemos un gran equipo. Hay unos jugadores fantásticos que tienen un presente y un futuro muy bueno y eso me hace venir aquí con mucha energía, y sacar lo máximo de ellos». Xabi Alonso, en su primer intervención indicó «tener la convicción de conseguir cosas importantes dignas del Real Madrid. Encender a la afición, que transmitamos emociones, alegría y que la gente que va al estadio vaya a disfrutar como los que nos vean por la tele por todo el mundo. Si conseguimos hacer eso, tendremos una fuerza imparable». El técnico guipuzcoano se despidió con el clásico «Hala Madrid« antes de recibir su primera ovación como entrenador merengue.

