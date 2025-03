Xabi Alonso despeja el foco sobre su futuro con una respuesta muy guipuzcoana: «No hay nada que decidir» Algunos medios apuntaban que el tolosarra despejaría este jueves las dudas sobre si seguirá al frente del Bayer Leverkusen, pero el técnico ha sostenido que no hay prisa

Xabi Alonso pone el foco en el trabajo diario y no alimenta rumores acerca de su futuro. Muchos medios adelantaban que este jueves el entrenador del Bayer Leverkusen iba a comunicar si seguiría al frente del conjunto alemán o había decidido ya cerrar este verano su etapa al frente del club teutón. Pero nada más lejos de la realidad. Alonso, en una respuesta que entronca mucho en el carácter guipuzcoano, ha respondido que en realidad «no hay nada que decidir», ya que tiene contrato con el Leverkusen hasta 2026.

El tolosarra quiere así despejar el foco sobre su futuro, aunque con su respuesta no se han calmado los rumores que le colocan como candidato a suceder a Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. «El año pasado había algo que decidir, este año, no», ha explicado Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al duelo de Bundesliga ante el Bochum. Y es que el pasado curso, más o menos a estas alturas de marzo y tras un parón de selecciones se comunicó su continuidad al frente del Bayer, que finalmente se hizo con la primera Bundesliga de su historia.

Entonces renovó hasta 2026, con lo que Alonso sostiene que de momento ese compromiso con su actual club sigue vigente, y con todavía la Bundesliga en juego, el ex de la Real no quiere que la atención se distraiga. «No hay fecha límite. Mis pensamientos son los mismos. Sigo enfocado en esta temporada, estamos en una fase clave. No vamos a especular sobre nada más allá del fútbol», ha apuntado.

Los rumores apuntaban a que este parón por los compromisos de selecciones había sido aprovechado por Xabi Alonso para reflexionar y tomar una decisión sobre su futuro, un periodo que está siendo también optimizado por otros técnicos para pensar esos próximos pasos como es el caso del propio Imanol Alguacil al frente de la Real. El entrenador del Leverkusen ha dicho que estos días «han sido un buen periodo de descanso», pero que su foco se sigue centrando en esta campaña.

